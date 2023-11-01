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Внутрішньопереміщені особи можуть втратити свій статус: у владі підготували законопроект

15:52, 1 листопада 2023
Наразі триває обговорення, як для держави визначити критерії, коли ВПО перестають бути переселенцями.
Внутрішньопереміщені особи можуть втратити свій статус: у владі підготували законопроект
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Віцепрем'єр-міністр - міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що наразі у владі точаться дискусії про те, скільки років український громадянин може вважатися внутрішньопереміщеною особою. Про це вона заявила на Всеукраїнському форумі рад внутрішньопереміщених осіб, пише «Інтерфакс-Україна».

За словами Верещук, наразі дискусії вже знайшли своє втілення у законопроекті, але деталі вона не розповіла.

 «Зараз є проєкт закону, який ми розробили разом із нашими організаціями та депутатами. Там якраз стоїть питання, яке на сьогодні ще не знайшло свій кінцевий результат, - скільки років особа-громадянин України може вважатися внутрішньопереміщеною особою. Це дуже важливе в усіх вимірах питання», - сказала Верещук.

Вона зазначила, що в Україні є переселенці з 2014 року, є переселенці після 24 лютого 2022 року, а також ті, хто став внутрішньо переміщеною особою вже двічі.

За словами віцепрем'єра, на сьогодні триває обговорення, як для держави визначити критерії, коли ВПО перестають бути переселенцями.

«Поки що однозначної відповіді немає. Ми дискутуємо, наприклад, як мінімум 5 років», - додала вона.

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