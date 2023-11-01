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Господарський суд Києва наклав на позивача штраф 13,4 тисячі грн за спробу маніпуляції автоматизованим розподілом справ між суддями

Суд визнав дії позивача зловживанням процесуальними правами – такими, що вчинені з метою маніпуляції автоматизованим розподілом справ між суддями та фактично зводяться до «обрання» судді, який буде здійснювати розгляд справи.

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Господарський суд Києва наклав на позивача штраф 13,4 тисячі грн за спробу маніпуляції автоматизованим розподілом справ між суддями

15:58, 1 листопада 2023
Суд визнав дії позивача зловживанням процесуальними правами – такими, що вчинені з метою маніпуляції автоматизованим розподілом справ між суддями та фактично зводяться до «обрання» судді, який буде здійснювати розгляд справи.
Господарський суд Києва наклав на позивача штраф 13,4 тисячі грн за спробу маніпуляції автоматизованим розподілом справ між суддями
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Господарський суд Києва повідомив, що наклав на позивача штраф за те, що той мав намір зманіпулювати автоматизованим розподілом справ між суддями.

Як зазначили у суді, ухвалою від 30 жовтня 2023 року у справі №910/16518/23 повернуто позовну заяву та стягнуто з позивача в дохід Державного бюджету України штраф у розмірі 13 420 грн.

Судом встановлено, що 19 жовтня позивач подав позов до суду. Після визначення складу суду, подав заяву про відкликання позову для усунення помилок та неточностей.

Ухвалою суду від 23 жовтня (підписана КЕП судді о 16:32) позов повернуто без розгляду.

24 жовтня (до 11 години ранку) позивач повторно звернувся до суду із аналогічним позовом (зміст тотожний раніше відкликаному).

Після визначення автоматизованою системою складу суду о 12:21, позивачем о 16:19 подано заяву про відкликання позову.

«Механізм зловживання процесуальними правами зводиться до того, що особа, яка прагне до досягнення певних правових наслідків, здійснює процесуальні дії (бездіяльність), зовні «схожі» на юридичні факти, з якими закон пов'язує настання певних наслідків.

Оцінивши дані обставини, суд визнав дії позивача зловживанням процесуальними правами – такими, що вчинені з метою маніпуляції автоматизованим розподілом справ між суддями та фактично зводяться до «обрання» судді, який буде здійснювати розгляд справи, предметом якої є витребування майна з володіння Державної організації Державного агентства резерву України.

У зв’язку із цим, позов та заяву про його відкликання повернуто судом без розгляду на підставі ст. 43 ГПК України. Застосовано до позивача заходи процесуального примусу у вигляді стягнення до Державного бюджету штрафу у розмірі 13 420 грн», - розповіли у суді.

Автор: Наталя Мамченко

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