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  1. В Україні

Порушила комендантську годину і мала наркотики: у Львові затримали 20-річну дівчину

23:06, 1 листопада 2023
20-річна дівчина мала при собі 20 згортків та два кольорові пакетики з кристалічним порошком.
Порушила комендантську годину і мала наркотики: у Львові затримали 20-річну дівчину
Фото: поліція
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У Львові патрульні під час перевірки автомобілів у комендантську годину виявили у 20-річної жінки згортки з підозрілими речовинами. Про це повідомляє пресслужба поліції.

Під час комендантської години на вулиці Стрийській патрульні зупинили автомобіль Renault Logan.

За кермом перебував 48-річний чоловік. З ним в автомобілі перебувала 20-річна пасажирка.

Обом громадянам провели поверхневу перевірку. У молодої жінки виявили пакунок у якому було 20 згортків в ізоляційній стрічці та два кольорові пакетики з кристалічною порошкоподібними речовинами.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Речовини вилучили на експертизу.

Жінку доставили у відділ поліції для встановлення обставин.

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