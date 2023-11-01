Порушила комендантську годину і мала наркотики: у Львові затримали 20-річну дівчину

У Львові патрульні під час перевірки автомобілів у комендантську годину виявили у 20-річної жінки згортки з підозрілими речовинами. Про це повідомляє пресслужба поліції.
Під час комендантської години на вулиці Стрийській патрульні зупинили автомобіль Renault Logan.
За кермом перебував 48-річний чоловік. З ним в автомобілі перебувала 20-річна пасажирка.
Обом громадянам провели поверхневу перевірку. У молодої жінки виявили пакунок у якому було 20 згортків в ізоляційній стрічці та два кольорові пакетики з кристалічною порошкоподібними речовинами.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Речовини вилучили на експертизу.
Жінку доставили у відділ поліції для встановлення обставин.
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