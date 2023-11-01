Оплата роботи працівнику із нефіксованим робочим часом: що треба знати

Мінімальна тривалість робочого часу працівника, який виконує роботу на підставі трудового договору з нефіксованим робочим часом, протягом календарного місяця становить 32 години.

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У Державній службі з питань праці пояснили, чи нараховується заробітна плата працівнику із нефіксованим робочим часом, який не виконував роботу протягом календарного місяця.

Зазначається, що мінімальна тривалість робочого часу працівника, який виконує роботу на підставі трудового договору з нефіксованим робочим часом, протягом календарного місяця становить 32 години.

Якщо працівник протягом календарного місяця виконував роботу менше 32 годин, йому повинна бути виплачена заробітна плата не менше ніж за 32 години робочого часу, відповідно до умов оплати праці, визначених трудовим договором (частина 12 статті 21-1 Кодексу законів про працю України).

Раніше ми писали, чи може працівник з нефіксованим робочим часом працювати ще й у іншого роботодавця.

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