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  1. У світі

Більшість німців підтримують нарощення постачання зброї Україні

07:00, 24 лютого 2024
Німці вимагають більше військової допомоги для України.
Більшість німців підтримують нарощення постачання зброї Україні
Джерело фото: ukrinform
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Згідно з результатами опитування ZDF Politbarometer, кількість німців, які вважають, що Європа має збільшити постачання зброї та боєприпасів для України, зросла порівняно з січнем. Ця зміна свідчить про зростаючу підтримку військової допомоги Україні серед німецького населення. За два роки після агресивної атаки росії на Україну, переважна більшість німців виступає за збільшення постачання зброї та боєприпасів до України.

За результатами опитування, 62% німців підтримують ідею європейської військової допомоги Україні, порівняно з 51% у січні. Тим часом, 32% опитаних виступають проти цієї ідеї, що менше, ніж у січні, коли таких було 42%.

За результатами опитування, погляди німців щодо питання відмови України від окупованих Росією територій поділилися: 43% підтримують цю ідею, а 44% вважають, що Україна повинна продовжувати боротися за звільнення цих територій.

46% опитаних побоюються, що росія може напасти на інші країни, тоді як 45% вважають, що війна залишиться обмеженою лише Україною.

Опитування проводилося з 20 по 22 лютого методом телефонного інтерв’ю з участю 1294 респондентів.

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