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Пошкодження залізничних вагонів із ріпаком на кордоні: посольство України в Польщі надіслало ноту

17:00, 23 лютого 2024
Україна вимагає знайти і притягнути винних до відповідальності, а також не допустити подібних інцидентів у майбутньому.
Пошкодження залізничних вагонів із ріпаком на кордоні: посольство України в Польщі надіслало ноту
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Як повідомляла «Судово-юридична газета», вранці 23 лютого невідомі відкрили українські зерновози на залізничній станції «Дорогуськ» у Польщі, через що на землю висипався український ріпак везли транзитом до Гамбурга в Німеччині.

Посольство України в Польщі надіслало офіційну ноту до польських органів влади через пошкоджені вантажні залізничні вагони та зіпсований український ріпак. Про це заявив посол України у Польщі Василь Зварич.

За словами посла, Україна вимагає знайти і притягнути винних до відповідальності, а також не допустити подібних інцидентів у майбутньому.

«Безкарність є неприйнятною. Злочинці, які зневажають і нищать чуже майно, повинні постати перед законом. Правова держава, якою є Польща, повинна діяти в таких випадках рішуче і безкомпромісно», - наголосив Зварич.

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