Пошкодження залізничних вагонів із ріпаком на кордоні: посольство України в Польщі надіслало ноту

Україна вимагає знайти і притягнути винних до відповідальності, а також не допустити подібних інцидентів у майбутньому.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», вранці 23 лютого невідомі відкрили українські зерновози на залізничній станції «Дорогуськ» у Польщі, через що на землю висипався український ріпак везли транзитом до Гамбурга в Німеччині.

Посольство України в Польщі надіслало офіційну ноту до польських органів влади через пошкоджені вантажні залізничні вагони та зіпсований український ріпак. Про це заявив посол України у Польщі Василь Зварич.

За словами посла, Україна вимагає знайти і притягнути винних до відповідальності, а також не допустити подібних інцидентів у майбутньому.

«Безкарність є неприйнятною. Злочинці, які зневажають і нищать чуже майно, повинні постати перед законом. Правова держава, якою є Польща, повинна діяти в таких випадках рішуче і безкомпромісно», - наголосив Зварич.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.