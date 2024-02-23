Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Єврокомісія вивільнить для Польщі 137 млрд євро, заблоковані через проблеми з тиском на суддів, і дасть польським фермерам 1,4 млрд євро підтримки, – Урсула фон дер Ляєн

«Ми вражені зусиллями Польщі щодо відновлення верховенства права і розблокуємо для неї 137 млрд євро з фондів, що були заблоковані через проблеми з незалежністю суддів», - президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Чоловік побив жінку-адвоката, яка захищала його екс-дружину, — Верховний Суд скасував ухвалу апеляції, яка підтвердила виправдувальний вирок

Суд першої інстанції у виправдувальному вироку зазначив, що дії потерпілої адвокатки під час інкримінованих обвинуваченому подій поблизу дитсадка виходили за межі надання нею правової допомоги колишній дружині обвинуваченого, - що вирішив Верховний Суд.

У ВККС розповіли, які дискусії відбуваються в Комісії перед звільненням суддів

В Комісії розповіли, що звільнення лише одного судді може позбавити доступу до правосуддя десятки тисяч громадян.

Верховна Рада ухвалила закон  про доброчесне лобіювання

Активісти, політичні партії, медіа, релігійні організації, кандидати на вибори не будуть вважатися лобістами.

У САП розповіли, чому антикорупційній прокуратурі не подобається, коли її обмежують у строках досудового розслідування

САП вважає, що внаслідок таких обмежень знижується якість досудового розслідування.

  1. Публікації
  2. / Суд інфо

Єврокомісія вивільнить для Польщі 137 млрд євро, заблоковані через проблеми з тиском на суддів, і дасть польським фермерам 1,4 млрд євро підтримки, – Урсула фон дер Ляєн

16:50, 23 лютого 2024
«Ми вражені зусиллями Польщі щодо відновлення верховенства права і розблокуємо для неї 137 млрд євро з фондів, що були заблоковані через проблеми з незалежністю суддів», - президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Єврокомісія вивільнить для Польщі 137 млрд євро, заблоковані через проблеми з тиском на суддів, і дасть польським фермерам 1,4 млрд євро підтримки, – Урсула фон дер Ляєн
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 23 лютого повідомила, що в рамках програми Євросоюзу польським фермерам буде надано перший транш у розмірі 1,4 млрд євро, щоб допомогти їм модернізувати свою продукцію і вийти на нові ринки. Ці гроші будуть доступні незабаром. А також «буде ще».

Крім того, вона заявила, що Єврокомісія підтримує збільшення українського експорту через Чорне море у світ, щоб розвантажити кордон.

Також Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейська комісія наступного тижня почне розблоковувати виплати у розмірі 137 мільярдів євро з фондів ЄС, призначених для Польщі, які були заморожені через проблеми з верховенством права і незалежністю суддів.

«На нас вражають зусилля Польщі щодо відновлення верховенства права як основи суспільства.

Ці зусилля мають вирішальне значення.

На наступному тижні Єврокомісія представить рішення про виділення із фондів ЄС до 137 мільярдів євро для Польщі», - написала Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» описувала, як в Польщі відбувається тиск на суддів.

Нагадаємо також, що 21 лютого Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн несподівано заявила, що рамка для переговорів про вступ України до ЄС не буде готова до європейських виборів, які пройдуть на початку червня. В Україні очікують на цю рамку в березні 2024 року.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Переогляд осіб з інвалідністю у законопроекті про мобілізацію: які ризики
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Переогляд осіб з інвалідністю у законопроекті про мобілізацію: які ризики
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Басай
    Олег Басай
    голова Київського окружного адміністративного суду