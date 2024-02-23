Єврокомісія вивільнить для Польщі 137 млрд євро, заблоковані через проблеми з тиском на суддів, і дасть польським фермерам 1,4 млрд євро підтримки, – Урсула фон дер Ляєн

«Ми вражені зусиллями Польщі щодо відновлення верховенства права і розблокуємо для неї 137 млрд євро з фондів, що були заблоковані через проблеми з незалежністю суддів», - президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 23 лютого повідомила, що в рамках програми Євросоюзу польським фермерам буде надано перший транш у розмірі 1,4 млрд євро, щоб допомогти їм модернізувати свою продукцію і вийти на нові ринки. Ці гроші будуть доступні незабаром. А також «буде ще».

Крім того, вона заявила, що Єврокомісія підтримує збільшення українського експорту через Чорне море у світ, щоб розвантажити кордон.

Також Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейська комісія наступного тижня почне розблоковувати виплати у розмірі 137 мільярдів євро з фондів ЄС, призначених для Польщі, які були заморожені через проблеми з верховенством права і незалежністю суддів.

«На нас вражають зусилля Польщі щодо відновлення верховенства права як основи суспільства.

Ці зусилля мають вирішальне значення.

На наступному тижні Єврокомісія представить рішення про виділення із фондів ЄС до 137 мільярдів євро для Польщі», - написала Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» описувала, як в Польщі відбувається тиск на суддів.

Нагадаємо також, що 21 лютого Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн несподівано заявила, що рамка для переговорів про вступ України до ЄС не буде готова до європейських виборів, які пройдуть на початку червня. В Україні очікують на цю рамку в березні 2024 року.

Автор: Наталя Мамченко

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