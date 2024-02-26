Руководитель Департамента антикоррупционной политики НАПК Дмитрий Калмыков объявил об увольнении после объявления победителя на главу НАПК

После объявления Конкурсной комиссией по отбору НАПК победителем Виктора Павлущика другой кандидат – Дмитрий Калмыков, являющийся руководителем Департамента антикоррупционной политики НАПК, объявил об увольнении по собственному желанию.

Как известно, 25 февраля Конкурсная комиссия по отбору главы Национального агентства по предотвращению коррупции объявила победителя. Так, Комиссия избрала в качестве главы детектива НАБУ Виктора Павлущика.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в 2015 году он прошел конкурсный отбор первого набора детективов в НАБУ. В настоящее время занимает должность старшего детектива-руководителя отдела детективов. До этого, в 2008-2015 годах проходил военную службу в органах СБУ на оперативных должностях и должностях руководящего состава. Подробно с декларациями, биографией и деталями собеседования с Виктором Павлущиком можно ознакомиться в материалах «Судебно-юридической газеты».

После объявления результатов другой кандидат на должность главы НАПК – Дмитрий Калмыков – сразу объявил об увольнении по собственному желанию.

«Искренне поздравляю Виктора Павлущика с победой в конкурсе на должность Председателя Национального агентства по предотвращению коррупции!

Вместе с тем, прошу подписать мое Заявление на увольнение по собственному желанию в первый день Вашего назначения, которое уже будет ждать Вас на столе.

Благодарю мою невероятную команду за 4 лучших года в моей профессиональной жизни!

Я всех Вас вместе и каждого по отдельности обожаю!

Вы невероятны!

Прощайте, мои лучшие!» – написал Дмитрий Калмыков.

Напомним, Дмитрий Калмыков работал в НАПК с 9 февраля 2020 года, то есть, с начала каденции уже экс-главы НАПК Александра Новикова, и до сих пор – руководителем Департамента антикоррупционной политики.

До этого, в период с 1 сентября 2014 по 8 февраля 2020 он был экспертом по вопросам уголовной юстиции и противодействия коррупции в Общественной организации «Центр политико-правовых реформ».

Во время собеседования на главу НАПК он объяснил, имеет ли недвижимость на временно оккупированной территории, и за что его брата привлекли к ответственности.

Автор: Наталья Мамченко

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