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Руководитель Департамента антикоррупционной политики НАПК Дмитрий Калмыков объявил об увольнении после объявления победителя на главу НАПК

После объявления Конкурсной комиссией по отбору НАПК победителем Виктора Павлущика другой кандидат – Дмитрий Калмыков, являющийся руководителем Департамента антикоррупционной политики НАПК, объявил об увольнении по собственному желанию.

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Руководитель Департамента антикоррупционной политики НАПК Дмитрий Калмыков объявил об увольнении после объявления победителя на главу НАПК

10:22, 26 февраля 2024
После объявления Конкурсной комиссией по отбору НАПК победителем Виктора Павлущика другой кандидат – Дмитрий Калмыков, являющийся руководителем Департамента антикоррупционной политики НАПК, объявил об увольнении по собственному желанию.
Руководитель Департамента антикоррупционной политики НАПК Дмитрий Калмыков объявил об увольнении после объявления победителя на главу НАПК
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Как известно, 25 февраля Конкурсная комиссия по отбору главы Национального агентства по предотвращению коррупции объявила победителя. Так, Комиссия избрала в качестве главы детектива НАБУ Виктора Павлущика.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в 2015 году он прошел конкурсный отбор первого набора детективов в НАБУ. В настоящее время занимает должность старшего детектива-руководителя отдела детективов. До этого, в 2008-2015 годах проходил военную службу в органах СБУ на оперативных должностях и должностях руководящего состава. Подробно с декларациями, биографией и деталями собеседования с Виктором Павлущиком можно ознакомиться в материалах «Судебно-юридической газеты».

После объявления результатов другой кандидат на должность главы НАПК – Дмитрий Калмыков – сразу объявил об увольнении по собственному желанию.

«Искренне поздравляю Виктора Павлущика с победой в конкурсе на должность Председателя Национального агентства по предотвращению коррупции!

Вместе с тем, прошу подписать мое Заявление на увольнение по собственному желанию в первый день Вашего назначения, которое уже будет ждать Вас на столе.

Благодарю мою невероятную команду за 4 лучших года в моей профессиональной жизни!

Я всех Вас вместе и каждого по отдельности обожаю!

Вы невероятны!

Прощайте, мои лучшие!» – написал Дмитрий Калмыков.

Напомним, Дмитрий Калмыков работал в НАПК с 9 февраля 2020 года, то есть, с начала каденции уже экс-главы НАПК Александра Новикова, и до сих пор – руководителем Департамента антикоррупционной политики.

До этого, в период с 1 сентября 2014 по 8 февраля 2020 он был экспертом по вопросам уголовной юстиции и противодействия коррупции в Общественной организации «Центр политико-правовых реформ».

Во время собеседования на главу НАПК он объяснил, имеет ли недвижимость на временно оккупированной территории, и за что его брата привлекли к ответственности.

Автор: Наталья Мамченко

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