Руководитель отдела детективов НАБУ Виктор Павлущик во время конкурса на главу НАПК объяснил, как четырежды выезжал за границу после полномасштабного вторжения

По словам Виктора Павлущика, для выезда за границу работнику НАБУ, ГБР или БЭБ достаточно удостоверения.

Конкурсная комиссия по отбору главы НАПК провела собеседование на добропорядочность со старшим детективом – руководителем отдела детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Виктором Павлущиком. Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в 2023 году Виктор Павлущик претендовал на должность директора НАБУ, а также подал документы на конкурс в Высший совет правосудия. В НАБУ занимался, в частности, подготовкой материалов относительно судей во время прохождения ими квалификационного оценивания.

Разведен. Бывшая жена, судя по декларациям Виктора Павлущика, работала в СБУ, где работал и он. В настоящее время совместно проживает с Татьяной Водопьяновой, которая, по словам кандидата, до января 2023 года была старшим детективом НАБУ. Во время конкурса в НАБУ основные вопросы касались приобретения имущества родителями Татьяны Водопьяновой, а также выезда кандидата за границу.

Конкурсная комиссия задала их и во время собеседования на председателя НАПК. В сравнении с предыдущими, данное собеседование прошло в довольно дружелюбной атмосфере, и острых вопросов к Виктору Павлущику у Комиссии почти не было.

Так, изначально Комиссия поинтересовалась пользованием квартирой, владельцем которой является мать кандидата, и продажей автомобилей Chery M11 за 49 тысяч грн. «Как получилось так, что сумма некруглая, и не связано ли это с тем, что закон тогда предусматривал безналичные расчеты от 50 тыс.?» – спросила Комиссия. На это кандидат заявил, что стоимость продаж реальна.

У кандидата с недавних пор трое детей. В то же время из официальных источников есть информация о пересечении границы после начала полномасштабного вторжения. Как указала Комиссия, кандидат трижды уезжал за границу – для перевозки авто брата, посещения детей, перевозки детей.

«Как это было оформлено, учитывая, что Вы работали на соответствующей должности – это был отпуск, командировка?» – спросила докладчик, член Комиссии Татьяна Цувина.

«На тот момент у моих родителей и детей я был единственным, кто мог приехать и помочь», ответил кандидат.

По поводу пересечения границы он отметил следующее.

«Как работники НАБУ, так и работники других государственных учреждений – ГБР, БЭБ, военнослужащие, которым предоставлены соответствующие разрешения на выезд за пределы гарнизона – все они имеют право на уровне с 22 другими категориями в ст. 23 Закона о мобилизационной подготовке и мобилизации на выезд за границу.

Это определенные льготы и гарантии деятельности, такие как зарплата, материальная помощь, и это никак не связано со служебными обязанностями. Это не могли быть командировки. Это были исключительно официальные отпуска. По моему убеждению, для выезда за границу никаких других документов, кроме подтверждения того, что ты работник НАБУ или принадлежишь к определенной категории, не нужно.

В то же время, Государственной пограничной службой было принято решение о получении дополнительных документов, а именно официального документа о предоставлении отпуска для подтверждения возможности пересечения границы», - отметил Павлущик.

Он добавил, что у него уже было четыре выезда за границу, и последний выезд был как отец троих детей.

Мать партнерши, экс-работницы НАБУ, как отметила Комиссия, выезжала в рф в 2020 году в ростовскую область. Кандидат утверждает, что выезд нужен для присутствия на важном событии у лиц, с которыми родители партнерши поддерживали отношения. Также он указал, что мать его гражданской жены не посещала москву.

Андрей Козлов спросил, с чем связаны подарки его партнерше. На это кандидат ответил, что это было намерение участия в первом взносе на приобретение жилья по ипотеке.

Также Конкурсная комиссия заинтересовалась тем, что мать Водопьяновой в 2020 году подарила дочери 280 тысяч грн, а в следующем году приобрела себе автомобиль Hyundai Elantra за 290 тысяч грн. На это кандидат ответил, что провел расчеты, по которым в период с 2007 по 2021 общая сумма доходов без учета 2011-2016 гг. матери партнерши составляет около 53 тысяч долларов, что без учета доходов, которые могли быть до 2007 года, соразмерны с ее операциям.

Детальнее о Викторе Павлущике «Судебно-юридическая газета» писала раньше.

Автор: Наталья Мамченко

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