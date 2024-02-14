В Белом доме заявили об «угрозе нацбезопасности США»: она может быть связана с россией

В Палате представителей США предупредили о серьезной угрозе национальной безопасности. Также эту информацию подтвердил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге.
Он уточнил, что брифинг с ключевыми законодателями назначен на 15 февраля.
«Я не в состоянии сказать что-либо еще», - сказал советник Байдена.
Также Салливан сказал, что текущая администрация Белого дома пошла дальше и применила более творческие и стратегические подходы к рассекречиванию разведывательной информации в национальных интересах США, чем любая другая администрация в истории.
«Я уверен, что президент Байден своими решениями, которые он принимает, будет обеспечивать безопасность американского народа в будущем», – заявил Салливан.
Также он добавил, что верит в возможности защиты национальной безопасности Соединенных Штатов.
Источники CNN отмечают, что серьезная угроза нацбезопасности США связана с россией, проблема может привести к дестабилизации ситуации.
Один из видевших разведданные инсайдеров заявил, что «на самом деле это очень тревожный российский потенциал, о котором мы недавно узнали».
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