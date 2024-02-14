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  1. В мире

В Белом доме заявили об «угрозе нацбезопасности США»: она может быть связана с россией

20:08, 14 февраля 2024
Брифинг с ключевыми законодателями назначен на 15 февраля.
В Белом доме заявили об «угрозе нацбезопасности США»: она может быть связана с россией
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В Палате представителей США предупредили о серьезной угрозе национальной безопасности. Также эту информацию подтвердил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге.

Он уточнил, что брифинг с ключевыми законодателями назначен на 15 февраля.

«Я не в состоянии сказать что-либо еще», - сказал советник Байдена.

Также Салливан сказал, что текущая администрация Белого дома пошла дальше и применила более творческие и стратегические подходы к рассекречиванию разведывательной информации в национальных интересах США, чем любая другая администрация в истории.

«Я уверен, что президент Байден своими решениями, которые он принимает, будет обеспечивать безопасность американского народа в будущем», – заявил Салливан.

Также он добавил, что верит в возможности защиты национальной безопасности Соединенных Штатов.

Источники CNN отмечают, что серьезная угроза нацбезопасности США связана с россией, проблема может привести к дестабилизации ситуации.

Один из видевших разведданные инсайдеров заявил, что «на самом деле это очень тревожный российский потенциал, о котором мы недавно узнали».

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