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Нацгвардія зможе застосовувати кайданки, гумові та пластикові кийки, електрошокери та інші засоби, - Верховна Рада розгляне законопроект

Парламентський Комітет рекомендував до схвалення законопроект, за яким військовослужбовців Національної гвардії наділять правом застосовувати засоби примусової зупинки автомобіля, водій якого не виконав законні вимоги військовослужбовця або намагається уникнути проходження контролю на КПП.

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  1. У світі

У Білому домі заявили про «загрозу нацбезпеці США»: вона може бути пов’язана з росією

20:08, 14 лютого 2024
Брифінг із ключовими законодавцями призначено на 15 лютого.
У Білому домі заявили про «загрозу нацбезпеці США»: вона може бути пов’язана з росією
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У Палаті представників США попередили про серйозну загрозу національній безпеці. Також цю інформацію підтвердив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван на брифінгу.

Він уточнив, що брифінг із ключовими законодавцями призначено на 15 лютого.

«Я не в змозі сказати що-небудь ще», - сказав радник Байдена.

Також Салліван сказав, що поточна адміністрація Білого дому пішла далі і застосувала більш творчі та стратегічні підходи до розсекречення розвідувальної інформації в національних інтересах США, ніж будь-яка інша адміністрація в історії.

«Я впевнений, що президент Байден своїми рішеннями, які він ухвалює, забезпечуватиме безпеку американського народу в майбутньому», - заявив Салліван.

Також він додав, що вірить у можливості щодо захисту національної безпеки Сполучених Штатів.

Джерела CNN зазначають, що серйозна загроза нацбезпеці США пов'язана з росією, проблема може призвести до дестабілізації ситуації.

Один з інсайдерів, які бачили розвіддані, заявив, що «насправді це дуже тривожний російський потенціал, про який ми нещодавно дізналися».

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