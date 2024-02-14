У Білому домі заявили про «загрозу нацбезпеці США»: вона може бути пов’язана з росією

Брифінг із ключовими законодавцями призначено на 15 лютого.

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У Палаті представників США попередили про серйозну загрозу національній безпеці. Також цю інформацію підтвердив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван на брифінгу.

Він уточнив, що брифінг із ключовими законодавцями призначено на 15 лютого.

«Я не в змозі сказати що-небудь ще», - сказав радник Байдена.

Також Салліван сказав, що поточна адміністрація Білого дому пішла далі і застосувала більш творчі та стратегічні підходи до розсекречення розвідувальної інформації в національних інтересах США, ніж будь-яка інша адміністрація в історії.

«Я впевнений, що президент Байден своїми рішеннями, які він ухвалює, забезпечуватиме безпеку американського народу в майбутньому», - заявив Салліван.

Також він додав, що вірить у можливості щодо захисту національної безпеки Сполучених Штатів.

Джерела CNN зазначають, що серйозна загроза нацбезпеці США пов'язана з росією, проблема може призвести до дестабілізації ситуації.

Один з інсайдерів, які бачили розвіддані, заявив, що «насправді це дуже тривожний російський потенціал, про який ми нещодавно дізналися».

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