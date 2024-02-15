Керівник відділу детективів НАБУ Віктор Павлущик під час конкурсу на голову НАЗК пояснив, як чотири рази виїжджав за кордон після повномасштабного вторгнення

За словами Віктора Павлущика, для виїзду за кордон працівнику НАБУ, ДБР чи БЕБ достатньо лише посвідчення.

Конкурсна комісія з відбору голови НАЗК провела співбесіду на доброчесність із старшим детективом – керівником відділу детективів Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Віктором Павлущиком. Як раніше писала «Судово-юридична газета», в 2023 році Віктор Павлущик претендував на посаду директора НАБУ, а також подав документи на конкурс до Вищої ради правосуддя. У НАБУ займався зокрема підготовкою матеріалів стосовно суддів під час проходження ними кваліфікаційного оцінювання.

Розлучений. Колишня дружина, судячи з декларацій Віктора Павлущика, працювала в СБУ, де працював і він. Наразі спільно проживає із Тетяною Водопʼяновою, яка, за словами кандидата, до січня 2023 року була старшим детективом НАБУ. Під час конкурсу до НАБУ основні питання стосувалися набуття майна батьками Тетяни Водопʼянової, а також виїздів кандидата за кордон.

Подібні за змістом питання Конкурсна комісія задала і під час співбесіди на голову НАЗК. У порівнянні з попередніми, дана співбесіда минула у досить доброзичливій атмосфері, і гострих питань до Віктора Павлущика у Комісії майже не було.

Так, спочатку Комісія поцікавилася користуванням квартирою, власником якої є матір кандидата, і продажом авто Chery M11 за 49 тисяч грн. «Як вийшло так, що сума некругла, і чи не пов’язано це із тим, що закон тоді передбачав безготівкові розрахунки від 50 тис.?» - запитала Комісія. На це кандидат заявив, що вартість продажу є реальною.

У кандидата віднедавна троє дітей. Водночас з офіційних джерел є інформація про перетин кордону після початку повномасштабного вторгнення. Як вказала Комісія, кандидат тричі виїжджав за кордон – для перевезення авто брата, відвідування дітей, перевезення дітей.

«Яким чином це було оформлено, зважаючи про те, що Ви працювали на відповідній посаді – це була відпустка, відрядження?» - запитала доповідачка, член Комісії Тетяна Цувіна.

«На той момент у моїх батьків та дітей я був єдиний, хто міг приїхати та допомогти», відповів кандидат.

Стосовно підстав для перетину кордону він зазначив наступне.

«Як працівники НАБУ, так і працівники інших державних установ – ДБР, БЕБ, військовослужбовці, яким надані відповідні дозволи на виїзд за межі гарнізону – вони всі мають право на рівні з 22-ма іншими категоріями у ст. 23 Закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію на виїзд за кордон.

Це певні пільги і гарантії діяльності, такі як зарплата, матеріальна допомога, і це жодним чином не пов’язано зі службовими обов’язками. Це не могли бути відрядження. Це були виключно офіційні відпустки. На моє переконання, для виїзду за кордон жодних інших документів, крім підтвердження того, що ти є працівник НАБУ або належиш до певної категорії, не потрібно.

Водночас Державною прикордонною службою було прийнято рішення про отримання додаткових документів, а саме офіційного документу про надання відпустки для підтвердження можливості перетину кордону», - зазначив Павлущик.

Він додав, що у нього вже було чотири виїзди за кордон, і останній виїзд був як батька трьох дітей.

Мати партнерки, екс-працівниці НАБУ, як зазначила Комісія, виїжджала у рф в 2020 році до ростовської області. Кандидат стверджує, що виїзд був потрібен для присутності на важливій події у осіб, з якими батьки партнерки підтримували стосунки. Також він вказав, що мати його цивільної дружини не відвідувала москву.

Андрій Козлов запитав, з чим пов’язані подарунки його партнерці. На це кандидат відповів, що це був намір участі у першому внеску для придбання житла по іпотеці.

Також Конкурсна комісія зацікавалися тим, що мати Водопʼянової 2020 року подарувала дочці 280 тисяч грн, а наступного року придбала собі авто Hyundai Elantra за 290 тисяч грн. На це кандидат відповів, що провів розрахунки, за якими у період з 2007 по 2021 загальна сума доходів без врахування 2011-2016 рр. матері партнерки становить близько 53 тисяч доларів, що без врахування доходів, які могли бути до 2007 року, є співмірним з її операціями.

Детальніше про Віктора Павлущика «Судово-юридична газета» писала раніше.

Автор: Наталя Мамченко

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