Обробляв дані в ході кваліфоцінювання суддів – що відомо про керівника відділу детективів НАБУ Віктора Павлущика, який претендує на голову НАЗК

Кандидат на голову НАЗК, керівник відділу детективів Віктор Павлущик вже проходив співбесіду на доброчесність в рамках конкурсу на директора НАБУ та отримав тоді низку питань щодо майна особи, з якою спільно проживає, а також виїздах за кордон.

На посаду голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) претендують одразу два кандидати, які брали участь у конкурсі на директора НАБУ – Сергій Гупяк та Віктор Павлущик. Наразі їх допустили до співбесіди на доброчесність. Останній також претендує на посаду члена Вищої ради правосуддя. «Судово-юридична газета» розібралася, що відомо про Віктора Павлущика, та які дані він відобразив у деклараціях.

У НАБУ спеціалізується на корупції суддів та прокурорів

Закінчив Національну академію СБУ та КНУ ім. Тараса Шевченка. Останній за спеціальністю «Міжнародний бізнес», кваліфікація економіст-міжнародник.

В 2008-2015 роках проходив військову службу в органах СБУ на оперативних посадах та посадах керівного складу.

З листопада 2015 – по теперішній час детектив, старший детектив, старший детектив - заступник керівника відділу детективів, а з листопада 2017 року – старший детектив - керівник відділу детективів Національного антикорупційного бюро України.

Зазначає, що специфіка роботи відділу детективів НАБУ, очільником якого він є на сьогодні, – це виявлення та розслідування кримінальних корупційних правопорушень, вчинених представниками судової влади та прокурорами.

«Дуже часто нашій команді доводилось як розслідувати справи, пов’язані з декларуванням недостовірних відомостей у деклараціях, так і опрацьовувати величезні масиви інформації щодо кандидатів на посади в органи прокуратури та судах, а також брати участь в обробці інформації в ході реалізації реформи органів прокуратури та кваліфікаційного оцінювання суддів», - вказує Віктор Павлущик.

Кандидат до ВРП

Прикметно, що окрім участі у конкурсі на крісло директорів НАБУ та НАЗК, Віктор Павлущик також подав свою кандидатуру як кандидат до Вищої ради правосуддя за квотою Президента Володимира Зеленського. У листопаді 2023 року Конкурсна комісія з добору кандидатів для здійснення Президентом призначення члена ВРП фіналізувала список осіб, документи яких направлять на розгляд Етичної ради, включивши тоді і Павлущика. Втім, Етична рада досі співбесіди із кандидатами не почала.

Які питання виникли до Віктора Павлущика під час конкурсу на директора НАБУ

Під час конкурсу на директора НАБУ, який відбувся на початку 2023 року, увійшов до переліку з 11 кандидатів, які пройшли на етап співбесід. Втім, трійку комісія тоді визначила іншу. Сам кандидат вважає участь у тому конкурсі доказом своїх професійних знань і доброчесності.

Під час співбесіди на доброчесність 23 лютого 2023 року кандидат вказав, що за участь до квітня 2022 року у заходах щодо протистояння збройній агресії рф на території м. Київ та Київської області у травні був нагороджений Почесною грамотою НАБУ.

Розлучений. Колишня дружина, судячи з декларацій Віктора Павлущика, працювала в СБУ, де працював і він.

Наразі спільно проживає із Тетяною Водопʼяновою, яка, за словами кандидата, до січня 2023 року була старшим детективом НАБУ.

Під час конкурсу до НАБУ основні питання стосувалися набуття майна батьками Тетяни Водопʼянової. Як зазначив кандидат, її родина почала заробляти з кінця 70-х років, і у тому числі, вони були на заробітках. Виникли й питання стосовно можливого конфлікту інтересів.

«Наскільки відомо членам Комісії, Ваш брат працює у НАБУ та особа, з якою Ви проживаєте, теж працює у Бюро», - зауважили тоді члени Комісії.

«Мій брат у 2018 році звільнився з НАБУ. Особа, з якою проживаю, 9 січня 2023 року звільнилася з Бюро, а з 10 січня 2023 року працює в міжнародній організації під егідою ООН. Між ними не було жодних відносин підпорядкування.

Брат звільнився у звʼязку з тим, що після народження дитини вирішив піти працювати у приватний сектор», зазначив Павлущик.

Також питання стосувалися виїзду до рф матері особи, з якою проживав кандидат.

«Мати Вашої дружини (особи, з якою проживає кандидат – прим. ред.) виїжджала у 2020 році на тиждень до Москви, яка була мета цієї поїздки», - запитали члени Комісії.

«Мені про це невідомо, я чую від Вас про це перший раз», відповів кандидат.

Член Комісії Олексій Савчук уточнив, чи не повʼязане це із тим, що її мати здійснює підприємницьку діяльність у рф. Як пояснив кандидат, він міг бути у 2020 році і не знайомий з її батьками, бо знайомство з його батьками взагалі відбулося у 2022 році.

Також Комісія задавала питання стосовно виїздів кандидата за кордон, у тому числі, після початку повномасштабного вторгнення рф, 24 лютого 2022 року.

«З 2018 по 2023 рік Ви 18 разів виїжджали за кордон. Поясніть мету поїздок», - попросили члени Комісії.

«5 з них були службові відрядження. Інші 13 поїздок це були або туристичного, або особистого характеру. Двічі під час ковіду їздив до Єгипту. Поїздки тривали від 2 до 7 днів» зазначив кандидат.

Кирило Легких задав питання стосовно виїздів кандидата саме після 24 лютого 2022 року.

«Я зробив 3 поїздки за кордон, одна тривала 18 годин, друга 7 днів, і ще одна була з 5 по 8 січня 2023 року. Зараз мої діти 4 та 10 років проживають у Румунії. Мною виїзди були здійснені для забезпечення можливості перебування моїх дітей за кордоном. Моя колишня дружина не може відвідати дітей, бо вона є військовослужбовцем. Ці поїздки не повʼязані з відпочинком», відповів Віктор Павлущик.

Були питання і стосовно двох висновків НАБУ від 22.03.2022 та 05.01.2023, де вказано про відсутність підстав для притягнення кандидата до дисциплінарної відповідальності.

«Підставою для проведення службового розслідування були записки одного з керівників у НАБУ щодо можливого неналежного здійснення службових обовʼязків підпорядкованим мені детективом. Службове розслідування було проведено автоматично щодо всіх керівників цього детектива. За результатами розслідувань дисциплінарна комісія ухвалила рішення про відсутність підстав для відповідальності», - зазначив кандидат.

Також Комісія цікавилася джерелами доходів родини кандидата.

«21.09.2005 Ваш батько набув у власність квартиру у Києві, яку продав у 2015 році. У 2014 році Ваш батько також набув ще одну квартиру у цьому будинку, в якій Ви проживала, і яка потім перейшла у власність Вашої дружини. Поясніть джерела доходів», - попросили члени Комісії.

Як пояснив кандидат, довідки про доходи батьків за 90-ті роки надати неможливо. Були певні доходи від продажу майна у Вінниці.

«Ми перевірили, що 2005 року ціна квартири була в кілька разів вище, ніж Ви зазначили. Була така практика, коли занижувалися ціни нерухомості, щоб знизити витрати на оформлення. Як Ви ставитеся до заниження ціни обʼєкта для того, щоб занизити рівень витрат учасників цих правочинів?», - запитали у Комісії.

«У 2005 році мені було 19 років, я проживав «на казармі» у Національній академії СБУ. З приводу ринкової чи неринкової ціни я це питання ставив батькам, вони сказали, що це була дійсна вартість», відповів тоді кандидат.

Декларація

В декларації за 2023 рік вказав, що проживає у житловому будинку 70,8 кв м, який знаходиться у селі Святопетрівське Бучанського району Київської області. Цей будинок належить Тетяні Водоп’яновій як особі, з якою він спільно проживає, але не перебуває у шлюбі. Вартість будинку, права на який набуті у серпні 2020 року, складає 2,15 млн грн. Також Тетяна Водоп’янова має у власності земельну ділянку там же площею 81 кв м, якою кандидат теж користується.

У декларації за 2023 рік вказав, що Тетяна Водоп’янова у лютому 2023 року набула частку у квартирі у місті Запоріжжя.

Сини кандидата мають право спільної часткової власності разом з його екс-дружиною на квартиру у Києві 59,2 кв м, набуту у січні 2020 року за 1,15 млн грн. У 2022 році набули право тимчасового проживання у Румунії в рамках програми тимчасового захисту. Крім того, Віктор Павлущик вказав квартиру у Києві, яка йому не належить, як місце реєстрації.

Кандидат вказав три авто, які належать Тетяна Водоп’яновій Citroen Grand C4 Picasso 2010 р. в., набутий нею у лютому 2023 року, КАМАЗ 5410 1991 р. в., Nissan Leaf 2019 р. в., набутий нею у листопаді 2022 року за 725 тис. грн.

Сам Павлущик має у власності одне авто Toyota Camry 2016 р. в., яке купив в 2021 році за 400 тис. грн.

За 2023 рік отримав у НАБУ 1 546 076 грн зарплати. Тобто, близько 128,8 тис. грн на місяць. 29 березня 2023 року повідомив про суттєві зміни у майновому стані – отримав у НАБУ зарплату 164,4 тис. грн.

Тетяна Водоп’янова до звільнення з НАБУ, за січень 2023 року, судячи з декларації кандидата, отримала 219,5 тис. грн.

Також вона отримала у Представництві Всесвітньої продовольчої програми ООН в Україні 1,147 млн грн зарплати.

Крім того, вона отримала від Henner страхові виплати 77 тис. грн.

В 2022 році Віктор Павлущик отримав у НАБУ 1,4 млн грн зарплати, тобто, близько 117 тис. на місяць. У червні 2022 року задекларував отримання 150,9 тис. грн зарплати.

Тетяна Водоп’янова отримала за 2022 рік 1,2 млн грн зарплати у НАБУ, тобто близько 100 тис. на місяць.

При цьому, за 2022 рік кандидат не задекларував жодних грошових заощаджень, як і Тетяна Водоп’янова – ані готівкою, ані на рахунку у банках.

В той же час, за 2023 рік Віктор Павлущик вказав, що зберігає готівкою 8500 доларів США та має 17,8 тис. грн на рахунку у банку, а Тетяна Водоп’янова має 7460 доларів США у банку, 3000 доларів готівкою та 82 тис. грн на рахунку у банку.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що на очільника НАЗК претендує керівник Департаменту антикорупційної політики Дмитро Калмиков та Катерина Каплюк, яка працювала радником голови НАЗК Олександра Новікова та головним спеціалістом відділу моніторингу способу життя чиновників, Олександр Стародубцев, який протягом двох років був заступником голови НАЗК, а зараз – заступник керівника апарату НАЗК. Також на голову претендують екс-співробітник НАЗК і нинішній очільник Держінспекції архітектури та містобудування (ДІАМ) Олександр Новицький і екс-заступник голови НАЗК Андрій Вишневський. Документи в якості кандидата подав і колишній народний депутат, а нині – співробітник НАЗК Андрій Тетерук. Серед кандидатів на посаду голови НАЗК нинішній заступник керівника апарату НАЗК Агія Загребельська, яка, як вказано на сайті Агентства, є очільницею напряму мінімізації корупційних ризиків в санкційній політиці НАЗК. Також кандидатом є Роман Норець, який по серпень 2023 року був у НАЗК керівником управління. Крім того, на посаду голови НАЗК претендує Ірина Мостова, яка після звільнення з НАЗК встигла попрацювати у ДП «Адміністрація морських портів України», та компанія якої активно брала участь у тендерах «Укравтодору» на оцінку корупційних ризиків. Кандидатами є також керівник відділу аналітичної роботи НАЗК Павло Кулик та член ВККС Віталій Гацелюк.

Крім того, кандидат на голову НАЗК – заступник керівника Головного підрозділу детективів НАБУ Олександр Скомаров показав у декларації Bitcoin, Ethereum і 2,1 млн грн зарплати.

На голову НАЗК претендує і прокурор САП з досвідом роботи директором детективного агентства Станіслав Броневицький, який за 2023 рік заробив 2,17 млн грн.

Крім того, на крісло НАЗК претендують екс-начальник Управління внутрішнього аудиту Держмитслужби та в. о. керівника Одеської митниці Михайло Мірошніченко, керівник слідчого відділу ТУ ДБР Сергій Гупяк і прокурор Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Олег Корнієнко.

Автор: Наталя Мамченко

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