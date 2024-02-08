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  1. В Україні

На кордоні службовий собака викрив чоловіка, який напередодні ковтнув пакунок з гашишем

10:50, 8 лютого 2024
Чоловік, на якого зреагував пес-прикордонник, зізнався що перед перетином кордону ковтнув пакунок з наркотичною речовиною.
На кордоні службовий собака викрив чоловіка, який напередодні ковтнув пакунок з гашишем
Джерело фото: facebook.com/zahidnuy.kordon
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В пункті пропуску «Краківець» прикордонники припинили спробу переміщення через українсько-польський кордон наркотичної речовини.

Про це розповіли у західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України – Західний кордон.

У повідомленні сказано, що 7 лютого до Польщі прямував 61-річний громадянин України, який для проходження контролю на автівці «Фольксваген» обрав смугу «зелений коридор».

Однак під час проходження контролю відбулося спрацювання службового собаки прикордонників натренованого на пошук наркотичних речовин.

«У ході спільної з оперативними співробітниками та митниками перевірки чоловік зізнався, що напередодні ковтнув пакунок з гашишем вагою понад 40 грамів. Дурман українець мав намір перевезти для особистого вжитку», - сказано у повідомленні.

За цим фактом прикордонники поінформували відповідні правоохоронні органи.

Джерело фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

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