На границе служебная собака разоблачила мужчину, который накануне проглотил сверток с гашишем

Мужчина, на которого среагировал пес-пограничник, признался, что перед пересечением границы проглотил сверток с наркотическим веществом.

Источник фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

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В пункте пропуска «Краковец» пограничники пресекли попытку перемещения через украинско-польскую границу наркотического вещества.

Об этом рассказали в западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины – Западная граница.

В сообщении говорится, что 7 февраля в Польшу направлялся 61-летний гражданин Украины, который для прохождения контроля на автомобиле «Фольксваген» выбрал полосу «зеленый коридор».

Однако во время прохождения контроля произошло срабатывание служебной собаки пограничников натренированного на поиск наркотических веществ.

«В ходе совместной с оперативными сотрудниками и таможенниками проверки мужчина признался, что накануне проглотил сверток с гашишем весом более 40 граммов. Дурман украинец намеревался перевезти для личного потребления», - говорится в сообщении.

По этому факту пограничники проинформировали соответствующие правоохранительные органы.

Источник фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

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