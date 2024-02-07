В январе Tesla продала только один электромобиль в Южной Корее

Количество новых электромобилей, зарегистрированных в Корее, упало на 80% в январе по сравнению с декабрем у всех автопроизводителей.

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Компания Tesla в январе продала только один электромобиль в Южной Корее. Как сообщает «Bloomberg», такие продажи связаны с рядом проблем.

Издание со ссылкой на данные сеульского Carisyou и министерства торговли Кореи отмечает, что продажа Model Y стала худшим месяцем с июля 2022 года, когда вообще Tesla не продала ни одного автомобиля. По данным Carisyou, количество новых электромобилей, зарегистрированных в Корее, упало на 80% в январе по сравнению с декабрем у всех автопроизводителей.

Производители автомобилей столкнулись с замедлением энтузиазма по поводу электромобилей в Южной Корее, поскольку более высокие процентные ставки и инфляция побуждают потребителей сдерживать расходы, в то время как беспокойство по поводу возгорания аккумуляторов и недостатка быстрых зарядных устройств также снижают спрос. Низкие продажи Tesla в январе знаменуют серьезные изменения для бренда, поскольку произведенная в Китае Model Y была одним из лидеров продаж в прошлом году, пишут в издании.

На продажи электромобилей в Корее влияют сильные сезонные колебания спроса. Многие избегают покупки транспортных средств в январе, поскольку хотят дождаться объявления правительства о субсидиях.

В июле 2023 года компания установила отпускную цену на Model Y китайского производства на уровне 56,9 млн вон (43 тыс. долл.), приблизив ее к порогу в 57 млн вон, что позволяет автомобилям претендовать на полную государственную субсидию.

В плане на 2024 год, объявленном во вторник, этот уровень был снижен до 55 млн вон, что уменьшает субсидию для Model Y от Tesla вдвое.

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