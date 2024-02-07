У січні Tesla продала лише один електромобіль у Південній Кореї

Кількість нових електромобілів, зареєстрованих у Кореї, впала на 80% у січні порівняно з груднем у всіх автовиробників.

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Компанія Tesla у січні продала лише один електромобіль у Південній Кореї. Як повідомляє «Bloomberg», такі продажі пов’язані із низкою проблем.

Видання з посиланням на дані сеульського Carisyou та міністерства торгівлі Кореї зазначає, що продаж Model Y став найгіршим місяцем з липня 2022 року, коли, взагалі Tesla не продала жодного автомобіля. За даними Carisyou, кількість нових електромобілів, зареєстрованих у Кореї, впала на 80% у січні порівняно з груднем у всіх автовиробників.

Виробники автомобілів зіткнулися з уповільненням ентузіазму щодо електромобілів у Південній Кореї, оскільки вищі відсоткові ставки та інфляція спонукають споживачів стримувати витрати, у той час як занепокоєння щодо загоряння акумуляторів та нестача швидких зарядних пристроїв також знижують попит. Низькі продажі Tesla в січні знаменують собою серйозні зміни для бренду, оскільки вироблена в Китаї Model Y була одним з лідерів продажів минулого року, пишуть у виданні.

На продажі електромобілів у Кореї також впливають сильні сезонні коливання попиту. Багато людей уникають купівлі транспортних засобів у січні, оскільки хочуть дочекатися оголошення уряду про субсидії.

У липні 2023 року компанія встановила відпускну ціну на Model Y китайського виробництва на рівні 56,9 млн вон (43 тис. дол.), наблизивши її до порогу в 57 млн вон, що дозволяє автомобілям претендувати на повну державну субсидію.

У плані на 2024 рік, оголошеному у вівторок, цей рівень було знижено до 55 млн вон, що зменшує субсидію для Model Y від Tesla вдвічі.

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