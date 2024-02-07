Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Батьків за ухилення від забезпечення навчання та виховання дітей будуть штрафувати від 850 грн

Верховна Рада проголосувала за основу законопроект про притягнення батьків до відповідальності за ухилення від навчання і виховання дітей.

Можна дізнатися, скільки справ відкривається проти підприємців і скільки проводиться обшуків, — Мінцифри анонсувало заходи на виконання рішення РНБО

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що на виконання рішення РНБО запустять цифрове рішення, де можна буде дивитися, скільки справ відкрили проти бізнесу і скільки проводиться обшуків

Василь Малюк на зустрічі з послами G7: «Незалежність в роботі ЗМІ має бути забезпечена на 100% – я не допущу жодних порушень цього принципу у діяльності СБУ»

Голова СБУ Василь Малюк на зустрічі з послами країн G7 розповів про готовність Служби безпеки захищати демократичні цінності, одним з ключових стовпів яких є свобода слова.

Будемо шукати компроміси щодо відстрочки для аспірантів та арешту рахунків, - Олена Шуляк розповіла, які зміни чекають законопроект про мобілізацію

Голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк заявила, що до другого читання до законопроекту внесуть зміни щодо відстрочки для аспірантів і арешту рахунків ухилянтів.

8 судів поки що взагалі не провели класифікацію посад державної служби

Заробітна плата в апаратах восьми судів поки що буде нараховуватися як і в 2023 році.

  1. У світі
  2. / Авто

У січні Tesla продала лише один електромобіль у Південній Кореї

19:55, 7 лютого 2024
Кількість нових електромобілів, зареєстрованих у Кореї, впала на 80% у січні порівняно з груднем у всіх автовиробників.
У січні Tesla продала лише один електромобіль у Південній Кореї
Джерело фото: Eyosias G / Unsplash
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Компанія Tesla у січні продала лише один електромобіль у Південній Кореї. Як повідомляє «Bloomberg», такі продажі пов’язані із низкою проблем.

Видання з посиланням на дані сеульського Carisyou та міністерства торгівлі Кореї зазначає, що продаж Model Y став найгіршим місяцем з липня 2022 року, коли, взагалі Tesla не продала жодного автомобіля. За даними Carisyou, кількість нових електромобілів, зареєстрованих у Кореї, впала на 80% у січні порівняно з груднем у всіх автовиробників.

Виробники автомобілів зіткнулися з уповільненням ентузіазму щодо електромобілів у Південній Кореї, оскільки вищі відсоткові ставки та інфляція спонукають споживачів стримувати витрати, у той час як занепокоєння щодо загоряння акумуляторів та нестача швидких зарядних пристроїв також знижують попит. Низькі продажі Tesla в січні знаменують собою серйозні зміни для бренду, оскільки вироблена в Китаї Model Y була одним з лідерів продажів минулого року, пишуть у виданні.

На продажі електромобілів у Кореї також впливають сильні сезонні коливання попиту. Багато людей уникають купівлі транспортних засобів у січні, оскільки хочуть дочекатися оголошення уряду про субсидії.

У липні 2023 року компанія встановила відпускну ціну на Model Y китайського виробництва на рівні 56,9 млн вон (43 тис. дол.), наблизивши її до порогу в 57 млн вон, що дозволяє автомобілям претендувати на повну державну субсидію.

У плані на 2024 рік, оголошеному у вівторок, цей рівень було знижено до 55 млн вон, що зменшує субсидію для Model Y від Tesla вдвічі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Електронна повістка та санкції для ухилянтів у законопроекті про мобілізацію, — Адвокат на Право ТВ, прямий ефір
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Електронна повістка та санкції для ухилянтів у законопроекті про мобілізацію, — Адвокат на Право ТВ, прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео