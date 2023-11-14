Став відомий фінальний список кандидатів до ВРП за квотою Президента, документи яких відправлять в Етичну раду

На етап Етичної ради проходять 8 суддів та 5 кандидатів з інших сфер, зокрема, двоє працівників НАБУ.

Конкурсна комісії з добору кандидатів для здійснення Президентом України Володимиром Зеленським призначення на посаду члена Вищої ради правосуддя (ВРП) фіналізувала список осіб, документи яких направлять на розгляд Етичної ради.

Відповідні засідання конкурсної комісії відбулися 1 листопада та 13 листопада.

Отже, за результатами розгляду документів, поданих особами, які претендують на участь у конкурсі, конкурсна комісія прийняла рішення:

Визнано такими, що відповідають вимогам документи 8 суддів та 5 кандидатів з інших сфер, зокрема, допущено 2 з 4 кандидатів – працівників НАБУ.

Судді

БАЛАЦ Сергій Валерійович – суддя Господарського суду міста Києва ГУРІН Дмитро Миколайович– суддя Житомирського окружного адміністративного суду ЖУК Андрій Володимирович – суддя Касаційного адмінсуду у складі Верховного Суду ЗАІЧКО Олена Вікторівна – суддя Харківського окружного адміністративного суду КАПУСТИНСЬКИЙ Максим Вікторович – суддя Енергодарського міського суду Запорізької області ПАНЧЕНКО Наталія Дмитрівна - суддя Київського окружного адміністративного суду ТКАЧЕНКО Олександр Васильович – суддя Господарського суду Миколаївської області ФЕЛЕНКО Юрій Анатолійович – суддя Балаклійського райсуду Харківської області, помічник командира батальйону з правової роботи

Інші кандидати

ПАВЛУЩИК Віктор Володимирович – старший детектив-керівник відділу детективів НАБУ

– старший детектив-керівник відділу детективів НАБУ ШЕЙГЕЦЬ Валентин Михайлович – екс-прокурор Житомирської місцевої прокуратури Житомирської області

– екс-прокурор Житомирської місцевої прокуратури Житомирської області ШЕВЧУК Олексій Анатолійович адвокат

адвокат ДАВИДЧУК Дмитро Павлович – старший детектив НАБУ

– старший детектив НАБУ ІВАЩЕНКО Владислав Іванович - адвокат

Не відповідають вимогам документи таких осіб:

КЛИМЕНКО Кирило Олегович – екс-доцент кафедри міжнародних відносин і суспільних наук у Національному університеті біоресурсів і природокористування

САВ’ЮК Максим Ігорович – детектив НАБУ

ЦИБУЛЯ Олег Володимирович - начальник відділу по роботі з особливими активами (відділу правового забезпечення та супроводження представництва в судах) у Національному антикорупційному бюро

УМАНСЬКИЙ Роман Вікторович – адвокат.

РИЩЕНКО Андрій Юрійович– суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду.