Конфіскація товару та транспорту за порушення митних правил: у Кабміні зареєстровано відповідний законопроект

Урядом зареєстровано у Верховній Раді України законопроект щодо адміністративної відповідальності за порушення митних правил відповідно європейським нормам.

Джерело фото: supreme.court.gov.ua

Кабінет Міністрів України вніс до Верховної Ради проект закону під номером, спрямований на вдосконалення правових норм, що регулюють адміністративну відповідальність за порушення митних правил. Зміни передбачають гармонізацію положень Митного кодексу України з останніми змінами та впровадження сучасних європейських практик у боротьбі з митними правопорушеннями.

Мова йде про Проект Закону «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань адміністративної відповідальності за порушення митних правил» (реєстр. № 1️0️2️57).

Однією з ключових пропозицій є можливість конфіскації товарів та комерційних транспортних засобів, що використовувалися для порушення митних правил. Проект також передбачає адміністративну відповідальність за передачу транспортних засобів у володіння, користування або розпорядження іншій особі, крім випадків, визначених законодавством.

З метою забезпечення справедливого розгляду справ та індивідуалізації покарань, проект пропонує встановлення верхньої та нижньої межі штрафів за порушення митних правил. Також вводиться альтернативна конфіскація товарів та транспортних засобів у випадках, визначених законом.

Крім цього, запропоновані зміни включають адміністративну відповідальність за невідповідність в митних, товаросупровідних та комерційних документах даним про товари, що передаються через митний кордон. Проект також визначає умови, при яких розгляд справи про порушення митних правил не може бути розпочато або підлягає закриттю.

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