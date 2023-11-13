Конфискация товара и транспорта за нарушение таможенных правил: в Кабмине зарегистрирован соответствующий законопроект

Правительством зарегистрирован в Верховной Раде Украины законопроект об административной ответственности за нарушение таможенных правил в соответствии с европейскими нормами.

Источник фото: supreme.court.gov.ua

Кабинет Министров Украины внес в Верховную Раду проект закона под номером, направленный на совершенствование правовых норм, регулирующих административную ответственность за нарушение таможенных правил. Изменения предусматривают гармонизацию положений Таможенного кодекса Украины с последними изменениями и внедрение современных европейских практик в борьбе с таможенными правонарушениями.

Речь идет о Проекте Закона "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно некоторых вопросов административной ответственности за нарушение таможенных правил" (рег. № 1️0️2️5️7️).

Одним из ключевых предложений является возможность конфискации товаров и коммерческих транспортных средств, которые использовались для нарушения таможенных правил. Проект также предусматривает административную ответственность за передачу транспортных средств во владение, пользование или распоряжение другому лицу, кроме случаев, определенных законодательством.

С целью обеспечения справедливого рассмотрения дел и индивидуализации наказаний, проект предлагает установление верхней и нижней границы штрафов за нарушение таможенных правил. Также вводится альтернативная конфискация товаров и транспортных средств в случаях, определенных законом.

Кроме этого, предложенные изменения включают административную ответственность за несоответствие в таможенных, товаросопроводительных и коммерческих документах данным о товарах, передаваемых через таможенную границу. Проект также определяет условия, при которых рассмотрение дела о нарушении таможенных правил не может быть начато или подлежит закрытию.

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