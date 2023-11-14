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Кабмин утвердил предельные значения размера вознаграждения адвоката за оказание правовой помощи

08:20, 14 ноября 2023
Предельные значения размера вознаграждения адвоката за оказание правовой помощи, - таблица.
Кабмин утвердил предельные значения размера вознаграждения адвоката за оказание правовой помощи
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Опубликовано постановление КМУ о внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины о доступе к безвозмездной правовой помощи от 7 ноября 2023 г. №1163. В частности, ею внесены изменения в Методику исчисления размера вознаграждения адвокатов, оказывающих безвозмездную вторичную правовую помощь, утвержденную постановлением Кабинета Министров от 17 сентября 2014 г. № 465 «Вопрос оплаты услуг и возмещение расходов адвокатов, оказывающих безвозмездную вторичную правовую помощь».

Эта Методика определяет механизм исчисления размера вознаграждения адвокатов, оказывающих безвозмездную вторичную юридическую помощь на основании договора с центром по оказанию безвозмездной юридической помощи субъектам права на такую помощь, определенным статьей 14 Закона «О безвозмездной юридической помощи».

Размер вознаграждения адвоката за оказание юридической помощи, рассчитанный согласно настоящей Методике, не может превышать предельных значений, приведенных в таблице.

Ниже приводим таблицу.

Автор: Наталья Мамченко

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