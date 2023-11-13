Франция передала бронеавтомобили Bastion, однако не Украине

Партия французских бронированных машин VAB MK3 и "Bastion" отправится в Армению.

Источник фото: Arquus

Франция решила передать не Украине, а Армении партию бронеавтомобилей "Bastion". Это станет первой поставкой французской бронетехники в Армению. Заключение контракта предусматривает отправку 50 бронированных машин VAB MK3 вместе с "Bastion", производства Arquus, - сообщает издание Ouest-France.

Предварительно планировалось, что эти бронеавтомобили будут переданы Украине, но впоследствии Франция пересмотрела свое решение, учитывая опасения Армении относительно вооружения Азербайджана.

Глава МИД Франции Катрин Колонна объявила в октябре о согласовании Парижем поставки военной техники в Армению. Это решение подчеркивает намерение Франции оказывать военную поддержку стране в условиях повышенного напряжения в регионе.

Министр обороны Армении Сурен Папикян во время своего визита в Париж 22-23 октября провел встречи со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню, во время которых были подписаны соглашения о двустороннем сотрудничестве. Эти соглашения определяют перспективы будущего военно-технического сотрудничества между Францией и Арменией.

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