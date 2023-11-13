Киевский музей Булгакова планируют лишить статуса памятника национального значения, – Минкульт

Минкульт готовит к исключению из нацреестра памятников Дом писателя Михаила Булгакова.

Источник фото: suspilne

Министерство культуры и информационной политики Украины рассматривает возможность исключения музея Михаила Булгакова, расположенного на Андреевском спуске столицы, из национального реестра памятников. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев в эфире телемарафона.

Карандеев отметил, что дом, где расположен музей Булгакова, внесен в национальный реестр памятников. Отметив важность этого объекта как образца киевской архитектуры конца 19-го века, чиновник высказал мнение о сохранении его статуса хотя бы в местном реестре.

"Мы можем его исключить из национального реестра, но однозначно он должен остаться хотя бы в местном, поскольку является образцом киевской архитектуры конца 19-го века", - подчеркнул Карандеев.

В то же время он подчеркнул, что присвоение дому статуса памятника местного значения является целесообразным, поскольку в истории этого объекта проживало много выдающихся личностей, а не только советский писатель Булгаков.

"Дом Булгакова на Подоле в Киеве занесен в реестр именно как место, где проживал писатель Булгаков. Он очевидно должен остаться в реестре памятников, как пример исторической архитектуры Киева конца XIX века. Без сомнения, мы будем рассматривать исключение этого объекта из реестра памятников национального значения с возможным переносом в реестр объектов местного значения", - отметил Карандеев.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.