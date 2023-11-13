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Київський музей Булгакова планують позбавити статусу пам’ятки національного значення, – Мінкульт

17:37, 13 листопада 2023
Мінкульт готує до виключення з нацреєстру пам’яток Будинок письменника Михайла Булгакова.
Київський музей Булгакова планують позбавити статусу пам’ятки національного значення, – Мінкульт
Джерело фото: suspilne
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Міністерство культури та інформаційної політики України розглядає можливість виключення музею Михайла Булгакова, розташованого на Андріївському узвозі столиці, з національного реєстру пам'яток. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв в ефірі телемарафону.

Карандєєв зауважив, що будинок, де розташований музей Булгакова, внесений до національного реєстру пам'яток. Відзначивши важливість цього об'єкта як зразка київської архітектури кінця 19-го століття, посадовець висловив думку про збереження його статусу хоча б у місцевому реєстрі.

«Ми можемо його виключити з національного реєстру, але однозначно він має залишитися хоча б в місцевому, оскільки є зразком київської архітектури кінця 19-го сторіччя», – наголосив Карандєєв.

Водночас він підкреслив, що присвоєння будинку статусу пам'ятки місцевого значення є доцільним, оскільки в історії цього об'єкта проживало багато видатних постатей, а не лише радянський письменник Булгаков.

«Будинок Булгакова на Подолі у місті Києві занесений до реєстру саме як місце, де проживав письменник Булгаков. Він очевидно має лишитися в реєстрі пам'яток, як приклад історичної архітектури Києва кінця ХІХ сторіччя. Без сумніву, ми будемо розглядати виключення цього об'єкту з реєстру пам'яток національного значення з можливим перенесенням до реєстру об'єктів місцевого значення», - відзначив Карандєєв.

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