Кабмін затвердив в новій редакції Порядок накладення штрафів за порушення законодавства про рекламу

Частина норм нового Порядку накладення штрафів запрацює з введенням в дію закону про адміністративну процедуру.

Уряд затвердив новий Порядок накладення штрафів за порушення законодавства про рекламу. Відповідний документ викладено у новій редакції постановою КМУ від 10 листопада 2023 р. № 1178. Частина нових норм прив’язана до набрання чинності Законом «Про адміністративну процедуру». Нагадаємо, що він набере сили за місяць – 15 грудня 2023 року.

Порядок визначає механізм накладення Держпродспоживслужбою та її територіальними органами на рекламодавців, виробників реклами та розповсюджувачів реклами (далі – суб’єкт реклами) штрафів за порушення законодавства про рекламу (крім штрафів, накладення яких належить виключно до компетенції Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, Антимонопольного комітету, КРАІЛ, Національного банку).

Підставою для розгляду справи про порушення законодавства про рекламу та накладення штрафу є протокол, що складається посадовими особами Держпродспоживслужби або її територіальних органів.

Рішення про накладення штрафу за порушення законодавства про рекламу, передбачені статтею 27 Закону «Про рекламу», приймають Голова Держпродспоживслужби, його заступники, керівники територіальних органів Держпродспоживслужби та їх заступники (далі — уповноважені особи).

Уповноважена особа розпочинає розгляд справи не пізніше трьох робочих днів з дня оформлення протоколу,.

Уповноважена особа з урахуванням положень статті 32 Закону «Про адміністративну процедуру» повідомляє суб’єкту реклами про дату, час та місце розгляду справи поштовим відправленням, технічними засобами електронних комунікацій або шляхом вручення повідомлення суб’єкту реклами або його представнику, якщо суб’єкт реклами сповістив уповноважену особу про відповідне уповноваження свого представника на отримання повідомлень, про що на копії повідомлення, яка залишається в уповноваженої особи, робиться відповідна позначка, засвідчена підписом такого представника.

У повідомленні зазначаються права та обов’язки суб’єкта реклами, зокрема інформація про право бути присутнім під час розгляду та вирішення справи, порядок ознайомлення з матеріалами, а також способи подання пояснень і зауважень та строк, протягом якого суб’єкт реклами має право їх подати.

Справа розглядається уповноваженою особою не пізніше 30 календарних днів з дня оформлення протоколу.

У разі надходження від суб’єкта реклами або його представника клопотання про відкладення розгляду справи уповноважена особа переносить дату та час розгляду справи у межах загального строку розгляду такої справи.

Справа розглядається за участю суб’єкта реклами або його представника.

Справа розглядається без участі суб’єкта реклами або його представника у разі його неявки за умови його поінформування та ненадходження від нього клопотання про перенесення дати та часу розгляду справи.

Уповноважена особа за клопотанням суб’єкта реклами або з власної ініціативи, а також у випадках, передбачених законом, залучає до участі у справі особу, яка сприяє розгляду справи, — свідка, експерта, спеціаліста, перекладача.

До початку розгляду справи уповноважена особа, яка її розглядає, роз’яснює суб’єкту реклами або його представнику та у разі присутності особам, які сприяють розгляду справи їх права та обов’язки.

Під час розгляду справи заслуховуються пояснення та зауваження учасників (у разі наявності таких пояснень та зауважень), досліджуються матеріали та обставини справи і вирішується питання щодо наявності підстав для накладення штрафу.

Учасники мають право ознайомлюватися з матеріалами справи (крім відомостей, що відповідно до закону належать до інформації з обмеженим доступом), робити з них витяги, копії тощо, зокрема з використанням технічних засобів, під час здійснення та після завершення розгляду справи про накладення штрафу, отримувати інформацію про процедурні дії та процедурні рішення, вчинені (прийняті) під час розгляду справи.

Рішення про зупинення розгляду справи та її відновлення на вимогу (за заявою) суб’єкта реклами або його представника уповноважена особа приймає з урахуванням статті 64 Закону «Про адміністративну процедуру». Про зупинення розгляду справи та відновлення її розгляду уповноважена особа повідомляє учасникам у порядку, встановленому Законом «Про адміністративну процедуру».

Уповноважена особа приймає рішення про закриття розгляду справи у разі, коли за результатами її розгляду встановлено відсутність порушень законодавства про рекламу, а також з підстав, передбачених статтею 65 Закону «Про адміністративну процедуру».

У разі наявності підстав для накладення штрафу за результатами розгляду справи уповноважена особа приймає рішення про накладення штрафу.

У разі відсутності підстав для накладення штрафу уповноважена особа письмово повідомляє про це суб’єкту реклами поштовим відправленням, технічними засобами електронних комунікацій або шляхом вручення повідомлення суб’єкту реклами або його представнику.

Рішення про накладення штрафу за порушення законодавства про рекламу набирає чинності з дня вручення його суб’єкту реклами або його представнику.

Рішення про накладення штрафу може бути оскаржено в адміністративному порядку, передбаченому Законом «Про адміністративну процедуру», або у судовому порядку.

Сплата штрафу не звільняє суб’єкта реклами від усунення виявлених порушень вимог законодавства про рекламу. Не сплачений у добровільному порядку штраф стягується в установленому законодавством порядку.

Автор: Наталя Мамченко

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