Як подати заяву на субсидію та отримати кредит на житло: Мінсоцполітики оприлюднило ряд сервісів із актуальних питань

Мінсоцполітики підготувало чергову підбірку корисних посилань та сервісів, а також роз’яснень.

Міністерство соціальної політики надає корисні посилання та сервіси для громадян:

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