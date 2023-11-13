Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, чому треба врегулювати роботу Telegram-каналів

Базова вимога до Telegram-каналів, за словами Олексія Данілова, це деанонімізація їхньої діяльності.

Голова НАЗК Олександр Новіков звинуватив міністра юстиції Дениса Малюську в тому, що той «зламав декларування»

Голова НАЗК Олександр Новіков вважає, що міністр юстиції Денис Малюська винен у тому, що законопроект про декларування чиновників не сподобався Єврокомісії.

День подяки та Різдво, - що вплинуло на ухвалення законопроекту про тимчасове фінансування уряду США без України

У США наближаються свята, і політики остерігаються залишити працівників без зарплати.

За лобістську діяльність без реєстрації каратимуть штрафом у 5100 грн, а громадські організації не матимуть статусу лобістів, - проект НАЗК

НАЗК розробило законопроект про лобіювання, але він не передбачає статусу лобістів для громадських активістів.

У Приморському райсуді Одеси необхідно покінчити з проявами корупції — Вища рада правосуддя

У вилученому НАБУ телефоні судді Іллі Лонського знайшли листування щодо його спроб «вирішити питання» з іншими суддями Приморського суду.

  1. В Україні
  2. / Суспільство

Як подати заяву на субсидію та отримати кредит на житло: Мінсоцполітики оприлюднило ряд сервісів із актуальних питань

17:08, 13 листопада 2023
Мінсоцполітики підготувало чергову підбірку корисних посилань та сервісів, а також роз’яснень.
Як подати заяву на субсидію та отримати кредит на житло: Мінсоцполітики оприлюднило ряд сервісів із актуальних питань
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Міністерство соціальної політики надає корисні посилання та сервіси для громадян:

  • Інформація щодо ідентифікації українськими пенсіонерами доступна за посиланням.
  • Подати заяву про субсидію у Дії можна втричі швидше, долучайтеся до бета-тесту за посиланням.
  • Військовослужбовці та учасники АТО можуть придбати житло за програмою пільгового іпотечного кредиту "єОселя".
  • Роз’яснення ПФУ про врахування одноразової матеріальної допомоги при призначенні субсидії.
  • Запущено новий інформаційний ресурс для пошуку інформації у сфері архівної справи, діловодства та створення системи страхового фонду документації.
  • Український інститут відкрив представництво у Франції.
  • Укрпошта запроваджує електронну марку для рекомендованих листів.
  • Українські стартапи можуть взяти участь у головній EdTech-події Британії Bett UK 2024.
  • Триває прийом заявок на грантову програму Міністерства економіки для розвитку переробних підприємств.
  • Добровільне страхування стало ще простіше.
  • Тепер вагітні можуть самостійно обирати час декретної відпустки.
  • Лікарняний до 5 днів можна відкрити дистанційно при симптомах COVID-19.
  • Українські лікарні отримали нове обладнання для діагностики та лікування.
  • Інструкції у разі підозри на COVID-19.
  • Нові можливості для безкоштовного навчання ветеранів.
  • Україна створює чотири центри передових досліджень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Михайло Слободін
    Михайло Слободін
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Михайло Новіков
    Михайло Новіков
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики