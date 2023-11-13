Как подать заявление на субсидию и получить кредит на жилье: Минсоцполитики обнародовало ряд сервисов по актуальным вопросам

Минсоцполитики подготовило очередную подборку полезных ссылок и сервисов, а также разъяснений.

Министерство социальной политики предоставляет полезные ссылки и сервисы для граждан:

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