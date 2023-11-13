Как подать заявление на субсидию и получить кредит на жилье: Минсоцполитики обнародовало ряд сервисов по актуальным вопросам

Министерство социальной политики предоставляет полезные ссылки и сервисы для граждан:
- Інформація щодо ідентифікації українськими пенсіонерами доступна за посиланням.
- Подати заяву про субсидію у Дії можна втричі швидше, долучайтеся до бета-тесту за посиланням.
- Військовослужбовці та учасники АТО можуть придбати житло за програмою пільгового іпотечного кредиту "єОселя".
- Роз’яснення ПФУ про врахування одноразової матеріальної допомоги при призначенні субсидії.
- Запущено новий інформаційний ресурс для пошуку інформації у сфері архівної справи, діловодства та створення системи страхового фонду документації.
- Український інститут відкрив представництво у Франції.
- Укрпошта запроваджує електронну марку для рекомендованих листів.
- Українські стартапи можуть взяти участь у головній EdTech-події Британії Bett UK 2024.
- Триває прийом заявок на грантову програму Міністерства економіки для розвитку переробних підприємств.
- Добровільне страхування стало ще простіше.
- Тепер вагітні можуть самостійно обирати час декретної відпустки.
- Лікарняний до 5 днів можна відкрити дистанційно при симптомах COVID-19.
- Українські лікарні отримали нове обладнання для діагностики та лікування.
- Інструкції у разі підозри на COVID-19.
- Нові можливості для безкоштовного навчання ветеранів.
- Україна створює чотири центри передових досліджень.
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