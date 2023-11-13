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Секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, почему нужно урегулировать работу Telegram-каналов

Базовое требование к Telegram-каналам, по словам Алексея Данилова, это деанонимизация их деятельности.

Глава НАПК Александр Новиков обвинил министра юстиции Дениса Малюську в том, что тот «сломал декларирование»

Председатель НАПК Александр Новиков считает, что министр юстиции Денис Малюська виноват в том, что законопроект о декларировании чиновников не понравился Еврокомиссии.

День благодарения и Рождество, – что повлияло на принятие законопроекта о временном финансировании правительства США без Украины

В США приближаются праздники, и политики опасаются оставить работников без зарплаты.

За лоббистскую деятельность без регистрации будут наказывать штрафом в 5100 грн, а общественные организации не будут иметь статус лоббистов, - проект НАПК

НАПК разработало законопроект о лоббировании, но он не предусматривает статуса лоббистов для общественных активистов.

В Приморском райсуде Одессы необходимо покончить с проявлениями коррупции — Высший совет правосудия

В изъятом НАБУ телефоне судьи Ильи Лонского нашли переписку по поводу его попыток «решить вопросы» с другими судьями Приморского суда.

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Как подать заявление на субсидию и получить кредит на жилье: Минсоцполитики обнародовало ряд сервисов по актуальным вопросам

17:08, 13 ноября 2023
Минсоцполитики подготовило очередную подборку полезных ссылок и сервисов, а также разъяснений.
Как подать заявление на субсидию и получить кредит на жилье: Минсоцполитики обнародовало ряд сервисов по актуальным вопросам
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Министерство социальной политики предоставляет полезные ссылки и сервисы для граждан:

  • Інформація щодо ідентифікації українськими пенсіонерами доступна за посиланням.
  • Подати заяву про субсидію у Дії можна втричі швидше, долучайтеся до бета-тесту за посиланням.
  • Військовослужбовці та учасники АТО можуть придбати житло за програмою пільгового іпотечного кредиту "єОселя".
  • Роз’яснення ПФУ про врахування одноразової матеріальної допомоги при призначенні субсидії.
  • Запущено новий інформаційний ресурс для пошуку інформації у сфері архівної справи, діловодства та створення системи страхового фонду документації.
  • Український інститут відкрив представництво у Франції.
  • Укрпошта запроваджує електронну марку для рекомендованих листів.
  • Українські стартапи можуть взяти участь у головній EdTech-події Британії Bett UK 2024.
  • Триває прийом заявок на грантову програму Міністерства економіки для розвитку переробних підприємств.
  • Добровільне страхування стало ще простіше.
  • Тепер вагітні можуть самостійно обирати час декретної відпустки.
  • Лікарняний до 5 днів можна відкрити дистанційно при симптомах COVID-19.
  • Українські лікарні отримали нове обладнання для діагностики та лікування.
  • Інструкції у разі підозри на COVID-19.
  • Нові можливості для безкоштовного навчання ветеранів.
  • Україна створює чотири центри передових досліджень.

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