Кабмин утвердил в новой редакции Порядок наложения штрафов за нарушение законодательства о рекламе

Часть норм нового Порядка наложения штрафов заработает с введением в действие закона об административной процедуре.

Правительство утвердило новый Порядок наложения штрафов за нарушение законодательства о рекламе. Соответствующий документ изложен в новой редакции постановлением КМУ от 10 ноября 2023 г. № 1178. Часть новых норм привязана к вступлению в силу Закона «Об административной процедуре». Напомним, что он вступит в силу через месяц – 15 декабря 2023 года.

Порядок определяет механизм наложения Госпродпотребслужбой и ее территориальными органами на рекламодателей, производителей рекламы и распространителей рекламы (далее – субъект рекламы) штрафов за нарушение законодательства о рекламе (кроме штрафов, наложение которых относится исключительно к компетенции Национального совета по телевидению и радиовещанию, Антимонопольного комитета, КРАИЛ, Национального банка).

Основанием для рассмотрения дела о нарушении законодательства о рекламе и наложении штрафа является протокол, составляемый должностными лицами Госпродпотребслужбы или ее территориальных органов.

Решения о наложении штрафа за нарушение законодательства о рекламе, предусмотренные статьей 27 Закона «О рекламе», принимают Председатель Госпотребпотребслужбы, его заместители, руководители территориальных органов Госпотребпотребслужбы и их заместители (далее — уполномоченные лица).

Уполномоченное лицо начинает рассмотрение дела не позднее трех рабочих дней со дня оформления протокола.

Уполномоченное лицо с учетом положений статьи 32 Закона «Об административной процедуре» уведомляет субъекта рекламы о дате, времени и месте рассмотрения дела почтовым отправлением, техническими средствами электронных коммуникаций или путем вручения сообщения субъекту рекламы или его представителю, если субъект рекламы уведомил уполномоченное лицо о соответствующем уполномочии своего представителя на получение уведомлений, о чем на копии уведомления, остающегося у уполномоченного лица, делается соответствующая отметка, удостоверенная подписью такого представителя.

В сообщении указываются права и обязанности субъекта рекламы, в частности, информация о праве присутствовать при рассмотрении и решении дела, порядке ознакомления с материалами, а также способы представления объяснений и замечаний и срок, в течение которого субъект рекламы имеет право их подать.

Дело рассматривается уполномоченным лицом позже 30 календарных дней со дня оформления протокола.

В случае поступления от субъекта рекламы или его представителя ходатайства об отложении рассмотрения дела, уполномоченное лицо переносит дату и время рассмотрения дела в пределах общего срока рассмотрения такого дела.

Дело рассматривается с участием субъекта рекламы или его представителя.

Дело рассматривается без участия субъекта рекламы или его представителя в случае его неявки при его информировании и непоступлении от него ходатайство о переносе даты и времени рассмотрения дела.

Уполномоченное лицо по ходатайству субъекта рекламы или по собственной инициативе, а также в случаях, предусмотренных законом, привлекает к участию в деле лицо, способствующее рассмотрению дела — свидетеля, эксперта, специалиста, переводчика.

До начала рассмотрения дела уполномоченное лицо, его рассматривающее, разъясняет субъекту рекламы или его представителю и в случае присутствия лицам, способствующим рассмотрению дела их права и обязанности.

При рассмотрении дела заслушиваются объяснения и замечания участников (при наличии таких объяснений и замечаний), исследуются материалы и обстоятельства дела и решается вопрос о наличии оснований для наложения штрафа.

Участники имеют право ознакомляться с материалами дела (кроме сведений, согласно закону относящихся к информации с ограниченным доступом), делать из них выписки, копии и т.п., в частности с использованием технических средств, во время осуществления и после завершения рассмотрения дела о наложении штрафа, получать информацию о процедурных действиях и процедурных решениях, принятых (принятых) при рассмотрении дела.

Решение об остановке рассмотрения дела и его возобновлении по требованию (по заявлению) субъекта рекламы или его представителя уполномоченное лицо принимает с учетом статьи 64 Закона «Об административной процедуре». О приостановлении рассмотрения дела и возобновлении его рассмотрения уполномоченное лицо уведомляет участников в порядке, установленном Законом «Об административной процедуре».

Уполномоченное лицо принимает решение о закрытии рассмотрения дела в случае, когда по результатам его рассмотрения установлено отсутствие нарушений законодательства о рекламе, а также оснований, предусмотренных статьей 65 Закона «Об административной процедуре».

При наличии оснований для наложения штрафа по результатам рассмотрения дела уполномоченное лицо принимает решение о наложении штрафа.

В случае отсутствия оснований для наложения штрафа уполномоченное лицо письменно уведомляет об этом субъекта рекламы почтовым отправлением, техническими средствами электронных коммуникаций или путем вручения сообщений субъекту рекламы или его представителю.

Решение о наложении штрафа за нарушение законодательства о рекламе вступает в силу дня вручения его субъекту рекламы или его представителю.

Решение о наложении штрафа может быть обжаловано в административном порядке, предусмотренном Законом «Об административной процедуре», или в судебном порядке.

Уплата штрафа не освобождает субъекта от устранения выявленных нарушений требований законодательства о рекламе. Не уплаченный в добровольном порядке штраф взимается в установленном законодательством порядке.

Автор: Наталья Мамченко

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