Франція передала бронеавтомобілі Bastion, проте не Україні

Партія французьких броньованих машин VAB MK3 і «Bastion» відправиться до Вірменії.

Джерело фото: Arquus

Франція вирішила передати не Україні, а Вірменії партію бронеавтомобілів «Bastion». Це стане першою поставкою французької бронетехніки до Вірменії. Укладення контракту передбачає відправку 50 броньованих машин VAB MK3 разом із «Bastion», виробництва Arquus, – повідомляє видання Ouest-France.

Попередньо планувалося, що ці бронеавтомобілі будуть передані Україні, але згодом Франція переглянула своє рішення, враховуючи побоювання Вірменії відносно озброєння Азербайджану.

Глава МЗС Франції Катрін Колонна оголосила в жовтні про погодження Парижем поставки військової техніки до Вірменії. Це рішення підкреслює намір Франції надавати військову підтримку країні в умовах підвищеного напруження в регіоні.

Міністр оборони Вірменії Сурен Папікян під час свого візиту до Парижа 22-23 жовтня провів зустрічі зі своїм французьким колегою Себастьяном Лекорню, під час яких було підписано угоди про двостороннє співробітництво. Ці угоди визначають перспективи майбутнього військово-технічного співробітництва між Францією та Вірменією.

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