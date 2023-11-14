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Кабмін затвердив граничні значення розміру винагороди адвоката за надання правничої допомоги

08:20, 14 листопада 2023
Граничні значення розміру винагороди адвоката за надання правничої допомоги, - таблиця.
Кабмін затвердив граничні значення розміру винагороди адвоката за надання правничої допомоги
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Опубліковано постанову КМУ про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо доступу до безоплатної правничої допомоги від 7 листопада 2023 р. №1163. Зокрема, нею внесено зміни до Методики обчислення розміру винагороди адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів від 17 вересня 2014 р. № 465 «Питання оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу».

Ця Методика визначає механізм обчислення розміру винагороди адвокатів, які надають безоплатну вторинну правничу допомогу на підставі договору з центром з надання безоплатної правничої допомоги суб’єктам права на таку допомогу, визначеним статтею 14 Закону У»Про безоплатну правничу допомогу».

Розмір винагороди адвоката за надання правничої допомоги, розрахований згідно з цією Методикою, не може перевищувати граничних значень, наведених у таблиці.

Нижче наводимо таблицю.

Автор: Наталя Мамченко

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