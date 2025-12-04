Українська армія отримує податкові пільги на техніку та навчальні симулятори – Рада прийняла Закон

Законопроект передбачає звільнення від ПДВ сучасних симуляторів і комплектуючих для модернізації озброєння та підвищення підготовки військових.

Верховна Рада прийняла Закон щодо розширення податкових пільг для потреб оборони (законопроект №14169), який розширює податкові пільги для потреб оборони.

Документом, зокрема, пільги стосуються комплектуючих для безпілотних апаратів, машин механізованого розмінування, засобів протидії технічним розвідкам та іншої продукції, що використовується у військовій сфері.

Законом також передбачено звільнення від ПДВ імпорту сучасних симуляторів бойових дій для навчальних центрів і полігонів. Це дозволить підвищити якість підготовки військовослужбовців у безпечних і максимально реалістичних умовах.

Реалізація положень закону має на меті зміцнити обороноздатність України та забезпечити ефективну підготовку особового складу Збройних сил.

Раніше «Судово-юридична газета» детально аналізувала цей законопроект.

