  1. Законодавство
  2. / В Україні

Українська армія отримує податкові пільги на техніку та навчальні симулятори – Рада прийняла Закон

12:04, 4 грудня 2025
Законопроект передбачає звільнення від ПДВ сучасних симуляторів і комплектуючих для модернізації озброєння та підвищення підготовки військових.
Українська армія отримує податкові пільги на техніку та навчальні симулятори – Рада прийняла Закон
Фото: ThePage.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада прийняла Закон щодо розширення податкових пільг для потреб оборони (законопроект №14169), який розширює податкові пільги для потреб оборони.

Документом, зокрема, пільги стосуються комплектуючих для безпілотних апаратів, машин механізованого розмінування, засобів протидії технічним розвідкам та іншої продукції, що використовується у військовій сфері.

Законом також передбачено звільнення від ПДВ імпорту сучасних симуляторів бойових дій для навчальних центрів і полігонів. Це дозволить підвищити якість підготовки військовослужбовців у безпечних і максимально реалістичних умовах.

Реалізація положень закону має на меті зміцнити обороноздатність України та забезпечити ефективну підготовку особового складу Збройних сил.

Раніше «Судово-юридична газета» детально аналізувала цей законопроект.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України закон законопроект ЗСУ військові армія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Чи вдасться вирішити проблему визнання зниклих безвісти у зв'язку з війною — законодавчі ініціативи

Оскільки існує певна проблема із забезпеченням законних прав і інтересів осіб, повʼязаних родинними чи іншими стосунками з особами, зниклими безвісти у зв'язку з воєнними діями, збройним конфліктом, прокоментуємо законодавчі ініціативи, покликані вирішити цю проблему.

Скільки коштів отримає судова система в наступному році та на скільки мільярдів вона недофінансована

Верховна Рада затвердила держбюджет на 2026 рік, залишивши судову систему з тими самими хронічними хворобами та дефіцитом коштів.

Експорт без перешкод: як законопроєкт 14270 захистить українські товари на міжнародному ринку

Законопроєкт передбачає механізми швидкого реагування на дискримінаційні дії інших держав і забезпечення безпечного доступу українських товарів на міжнародні ринки.

Несподіваний маневр: чому два суди по-своєму побачили одну й ту саму ДТП у Києві

Як різні ракурси відеодоказів призвели до протилежних висновків і кардинально змінили юридичну траєкторію справи.

Сильна держава починається з пам’яті про тих, хто її творив — Олена Шуляк

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №6493, який запроваджує особливий статус для народних депутатів – засновників державної незалежності України.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]