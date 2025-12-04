  1. В Україні

З 2026 року частина шкіл може втратити субвенцію: уряд змінив правила

09:42, 4 грудня 2025
Уряд визначив мінімальну кількість учнів у школах для отримання освітньої субвенції
Фото ілюстративне: Запорізька обласна державна адміністрація
Кабінет Міністрів ухвалив зміни до порядку надання освітньої субвенції, встановивши мінімальну кількість учнів, необхідну для фінансування малих шкіл.

Як вказують у МОН, базою для розрахунків стала норма Закону «Про повну загальну середню освіту», яка визначає мінімальну наповнюваність класу — 5 учнів. На підставі цього уряд визначив мінімальну чисельність учнів у гімназіях та ліцеях.

З 1 вересня 2026 року освітню субвенцію не отримуватимуть заклади, у яких навчаються:

  • менш як 60 учнів — у закладах загальної середньої освіти з 1–12 класами;
  • менш як 55 учнів — у закладах загальної середньої освіти з 1–11 класами;
  • менш як 45 учнів — у закладах загальної середньої освіти з 1–9 або 5–11(12) класами.

Ці норми не поширюються на початкові та спеціальні школи.

Ухвалене рішення має дві мети:

  • зменшити вимоги до кількості учнів для малокомплектних шкіл, щоб вони могли отримувати субвенцію;
  • водночас орієнтувати систему на більш ефективну модель навчання, адже більші школи зазвичай мають кращу матеріальну базу, більше вчителів різних спеціальностей та можуть застосовувати різні сучасні формати навчання.

Уряд підкреслює, що норми узгоджені з чинним законодавством щодо наповнюваності класів.

