  1. В Украине

С 2026 года часть школ может лишиться субвенции: правительство изменило правила

09:42, 4 декабря 2025
Правительство определило минимальное количество учеников в школах для получения образовательной субвенции.
С 2026 года часть школ может лишиться субвенции: правительство изменило правила
Фото иллюстративное: Запорожская областная государственная администрация
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров утвердил изменения в порядок предоставления образовательной субвенции, установив минимальное число учеников, необходимое для финансирования малых школ.

Как отмечают в МОН, базой для расчетов стала норма Закона «О полном общем среднем образовании», которая определяет минимальную наполняемость класса — 5 учеников. На основании этого правительство определило минимальную численность учеников в гимназиях и лицеях.

С 1 сентября 2026 года образовательную субвенцию не будут получать учреждения, в которых обучаются:

  • менее 60 учеников — в учреждениях общего среднего образования с 1–12 классами;
  • менее 55 учеников — в учреждениях общего среднего образования с 1–11 классами;
  • менее 45 учеников — в учреждениях общего среднего образования с 1–9 или 5–11(12) классами.

Эти нормы не распространяются на начальные и специальные школы.

Принятое решение имеет две цели:

  • снизить требования к количеству учеников для малочисленных школ, чтобы они могли получать субвенцию;
  • одновременно ориентировать систему на более эффективную модель обучения, поскольку большие школы, как правило, имеют лучшую материальную базу, больше преподавателей различных специальностей и могут применять современные форматы обучения.

Правительство подчеркивает, что нормы согласованы с действующим законодательством относительно наполняемости классов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

деньги МОН Украины школа

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Удастся ли решить проблему признания пропавших без вести в связи с войной — законодательные инициативы

Поскольку существует определённая проблема с обеспечением законных прав и интересов лиц, связанных семейными или иными связями с пропавшими без вести в связи с военными действиями, вооружённым конфликтом, прокомментируем законодательные инициативы, направленные на решение этой проблемы.

Сколько средств получит судебная система в следующем году и на сколько миллиардов она недофинансирована

Верховная Рада утвердила госбюджет на 2026 год, оставив судебную систему с теми же хроническими болезнями и дефицитом средств.

Экспорт без препятствий: как законопроект №14270 защитит украинские товары на международном рынке

Законопроект предусматривает механизмы быстрого реагирования на дискриминационные действия других государств и обеспечивает безопасный доступ украинских товаров на международные рынки.

Неожиданный маневр: почему два суда по‑своему увидели одну и ту же ДТП в Киеве

Как разные ракурсы видеодоказательств привели к противоположным выводам и кардинально изменили юридическую траекторию дела.

Сильное государство начинается с памяти о тех, кто его творил — Елена Шуляк

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №6493, который вводит особый статус для народных депутатов – основателей государственной независимости Украины.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]