С 2026 года часть школ может лишиться субвенции: правительство изменило правила
Кабинет Министров утвердил изменения в порядок предоставления образовательной субвенции, установив минимальное число учеников, необходимое для финансирования малых школ.
Как отмечают в МОН, базой для расчетов стала норма Закона «О полном общем среднем образовании», которая определяет минимальную наполняемость класса — 5 учеников. На основании этого правительство определило минимальную численность учеников в гимназиях и лицеях.
С 1 сентября 2026 года образовательную субвенцию не будут получать учреждения, в которых обучаются:
- менее 60 учеников — в учреждениях общего среднего образования с 1–12 классами;
- менее 55 учеников — в учреждениях общего среднего образования с 1–11 классами;
- менее 45 учеников — в учреждениях общего среднего образования с 1–9 или 5–11(12) классами.
Эти нормы не распространяются на начальные и специальные школы.
Принятое решение имеет две цели:
- снизить требования к количеству учеников для малочисленных школ, чтобы они могли получать субвенцию;
- одновременно ориентировать систему на более эффективную модель обучения, поскольку большие школы, как правило, имеют лучшую материальную базу, больше преподавателей различных специальностей и могут применять современные форматы обучения.
Правительство подчеркивает, что нормы согласованы с действующим законодательством относительно наполняемости классов.
