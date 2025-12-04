С 2026 года часть школ может лишиться субвенции: правительство изменило правила

Правительство определило минимальное количество учеников в школах для получения образовательной субвенции.

Кабинет Министров утвердил изменения в порядок предоставления образовательной субвенции, установив минимальное число учеников, необходимое для финансирования малых школ.

Как отмечают в МОН, базой для расчетов стала норма Закона «О полном общем среднем образовании», которая определяет минимальную наполняемость класса — 5 учеников. На основании этого правительство определило минимальную численность учеников в гимназиях и лицеях.

С 1 сентября 2026 года образовательную субвенцию не будут получать учреждения, в которых обучаются:

менее 60 учеников — в учреждениях общего среднего образования с 1–12 классами;

менее 55 учеников — в учреждениях общего среднего образования с 1–11 классами;

менее 45 учеников — в учреждениях общего среднего образования с 1–9 или 5–11(12) классами.

Эти нормы не распространяются на начальные и специальные школы.

Принятое решение имеет две цели:

снизить требования к количеству учеников для малочисленных школ, чтобы они могли получать субвенцию;

одновременно ориентировать систему на более эффективную модель обучения, поскольку большие школы, как правило, имеют лучшую материальную базу, больше преподавателей различных специальностей и могут применять современные форматы обучения.

Правительство подчеркивает, что нормы согласованы с действующим законодательством относительно наполняемости классов.

