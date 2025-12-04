У МОН пояснили, як зростуть зарплати педагогів у 2026 році

За даними Міносвіти, усі педагоги гарантовано отримають підвищення зарплатні у 2026 році.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада прийняла в цілому проект Закону про Державний бюджет на 2026 рік (реєстр. №14000), який, зокрема, передбачає значне підвищення оплати праці освітян. Загалом на це закладено 64,6 млрд грн — ресурс, необхідний для реалізації одного з ключових рішень державної освітньої політики.

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий зазначив, що підвищення зарплат стало результатом системної роботи уряду на виконання доручення Президента щодо зростання оплати праці освітян. «Спершу пропозиції, подані Кабінетом Міністрів України до першого читання проекту бюджету, передбачали 53,8 млрд грн. Під час доопрацювання документа до другого читання фінансування було збільшене до 59,8 млрд грн, а за результатами фінальних консультацій парламент додатково підтримав виділення ще 4,8 млрд грн», – розповів очільник МОН.

Згідно з ухваленими бюджетними рішеннями:

з 1 січня 2026 року заробітна плата педагогічних працівників зросте на 30%;

з 1 вересня 2026 року — ще на 20%.

За даними МОН, таке підвищення стане найбільшим комплексним зростанням оплати праці педагогів за останні роки та має посилити престиж професії в умовах воєнного часу.

Крім того, окремою статтею остаточної редакції бюджету також передбачено додаткові 4,8 млрд грн, які можуть бути спрямовані на подальше підвищення зарплат педагогів. Йдеться не про разові надбавки, а про формування системної моделі оплати праці. Ці кошти стануть фінансовою основою для наступного етапу підвищення за умови вдосконалення структури оплати праці за однією з моделей, які МОН уже розробляє.

У повідомленні МОН зазначається, що найближчими місяцями МОН розпочне консультації з учителями, профспілками, органами місцевого самоврядування, управлінцями та керівниками закладів освіти щодо впровадження нової моделі оплати праці. Пропозиції та зауваження врахують під час підготовки відповідного урядового законопроєкту.

Усі педагогічні працівники гарантовано отримають передбачене законом підвищення у 2026 році.

