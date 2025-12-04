  1. В Україні

У МОН пояснили, як зростуть зарплати педагогів у 2026 році

09:24, 4 грудня 2025
За даними Міносвіти, усі педагоги гарантовано отримають підвищення зарплатні у 2026 році.
У МОН пояснили, як зростуть зарплати педагогів у 2026 році
Фото: Kokl.Ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада прийняла в цілому проект Закону про Державний бюджет на 2026 рік (реєстр. №14000), який, зокрема, передбачає значне підвищення оплати праці освітян. Загалом на це закладено 64,6 млрд грн — ресурс, необхідний для реалізації одного з ключових рішень державної освітньої політики.

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий зазначив, що підвищення зарплат стало результатом системної роботи уряду на виконання доручення Президента щодо зростання оплати праці освітян. «Спершу пропозиції, подані Кабінетом Міністрів України до першого читання проекту бюджету, передбачали 53,8 млрд грн. Під час доопрацювання документа до другого читання фінансування було збільшене до 59,8 млрд грн, а за результатами фінальних консультацій парламент додатково підтримав виділення ще 4,8 млрд грн», – розповів очільник МОН.

Згідно з ухваленими бюджетними рішеннями:

  • з 1 січня 2026 року заробітна плата педагогічних працівників зросте на 30%;
  • з 1 вересня 2026 року — ще на 20%.

За даними МОН, таке підвищення стане найбільшим комплексним зростанням оплати праці педагогів за останні роки та має посилити престиж професії в умовах воєнного часу.

Крім того, окремою статтею остаточної редакції бюджету також передбачено додаткові 4,8 млрд грн, які можуть бути спрямовані на подальше підвищення зарплат педагогів. Йдеться не про разові надбавки, а про формування системної моделі оплати праці. Ці кошти стануть фінансовою основою для наступного етапу підвищення за умови вдосконалення структури оплати праці за однією з моделей, які МОН уже розробляє.

У повідомленні МОН зазначається, що найближчими місяцями МОН розпочне консультації з учителями, профспілками, органами місцевого самоврядування, управлінцями та керівниками закладів освіти щодо впровадження нової моделі оплати праці. Пропозиції та зауваження врахують під час підготовки відповідного урядового законопроєкту.

Усі педагогічні працівники гарантовано отримають передбачене законом підвищення у 2026 році.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

зарплата Міносвіти МОН України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Чи вдасться вирішити проблему визнання зниклих безвісти у зв'язку з війною — законодавчі ініціативи

Оскільки існує певна проблема із забезпеченням законних прав і інтересів осіб, повʼязаних родинними чи іншими стосунками з особами, зниклими безвісти у зв'язку з воєнними діями, збройним конфліктом, прокоментуємо законодавчі ініціативи, покликані вирішити цю проблему.

Скільки коштів отримає судова система в наступному році та на скільки мільярдів вона недофінансована

Верховна Рада затвердила держбюджет на 2026 рік, залишивши судову систему з тими самими хронічними хворобами та дефіцитом коштів.

Експорт без перешкод: як законопроєкт 14270 захистить українські товари на міжнародному ринку

Законопроєкт передбачає механізми швидкого реагування на дискримінаційні дії інших держав і забезпечення безпечного доступу українських товарів на міжнародні ринки.

Несподіваний маневр: чому два суди по-своєму побачили одну й ту саму ДТП у Києві

Як різні ракурси відеодоказів призвели до протилежних висновків і кардинально змінили юридичну траєкторію справи.

Сильна держава починається з пам’яті про тих, хто її творив — Олена Шуляк

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №6493, який запроваджує особливий статус для народних депутатів – засновників державної незалежності України.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]