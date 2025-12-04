В МОН объяснили, как вырастут зарплаты педагогов в 2026 году

По данным Минобразования, все педагоги гарантированно получат повышение зарплаты в 2026 году.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада приняла в целом проект Закона о Государственном бюджете на 2026 год (регистр. №14000), который, в частности, предусматривает значительное повышение оплаты труда педагогов. В целом на это заложено 64,6 млрд грн — ресурс, необходимый для реализации одного из ключевых решений государственной образовательной политики.

Министр образования и науки Оксен Лисовый отметил, что повышение зарплат стало результатом системной работы правительства по выполнению поручения Президента по росту оплаты труда педагогов. «Сначала предложения, представленные Кабинетом Министров Украины к первому чтению проекта бюджета, предусматривали 53,8 млрд грн. Во время доработки документа ко второму чтению финансирование было увеличено до 59,8 млрд грн, а по результатам финальных консультаций парламент дополнительно поддержал выделение еще 4,8 млрд грн», — рассказал глава МОН.

Согласно принятым бюджетным решениям:

с 1 января 2026 года заработная плата педагогических работников вырастет на 30%;

с 1 сентября 2026 года — еще на 20%.

По данным МОН, такое повышение станет самым большим комплексным ростом оплаты труда педагогов за последние годы и должно усилить престиж профессии в условиях военного времени.

Кроме того, отдельной статьей окончательной редакции бюджета также предусмотрены дополнительные 4,8 млрд грн, которые могут быть направлены на дальнейшее повышение зарплат педагогов. Речь идет не о разовых надбавках, а о формировании системной модели оплаты труда. Эти средства станут финансовой основой для следующего этапа повышения при условии совершенствования структуры оплаты труда по одной из моделей, которые МОН уже разрабатывает.

В сообщении МОН отмечается, что в ближайшие месяцы МОН начнет консультации с учителями, профсоюзами, органами местного самоуправления, управленцами и руководителями учебных заведений по внедрению новой модели оплаты труда. Предложения и замечания будут учтены при подготовке соответствующего правительственного законопроекта.

Все педагогические работники гарантированно получат предусмотренное законом повышение в 2026 году.

