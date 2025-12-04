  1. В Україні

У Держбюджеті-2026 закладено майже 7 млрд грн на розвиток спорту та молодіжної політики

10:01, 4 грудня 2025
У Міністерстві молоді та спорту розповіли, скільки піде на спорт вищих досягнень, масовий спорт і молодіжну політику.
Фото: zn.ua
У Державному бюджеті на 2026 рік передбачено 6,8 млрд грн на сфери молоді та спорту. Про це повідомило Міністерство молоді і спорту, зазначивши, що попри пріоритетність сектору безпеки й оборони, держава продовжує інвестувати у розвиток спортивної галузі та молодіжної політики.

Загальні видатки на ці напрями у наступному році становитимуть 6 млрд 838,3 млн грн.

У документі передбачено фінансування:

  • спорту вищих досягнень — 5,012 млрд грн;
  • масового спорту — 648,6 млн грн;
  • молодіжної політики — 150,3 млн грн;
  • програм утвердження української національної та громадянської ідентичності — 27 млн грн;
  • розвитку спортивної медицини, функціонування закладів вищої освіти та наукової діяльності в сфері спорту — 865,4 млн грн;
  • забезпечення роботи міністерства — 135 млн грн.

У міністерстві зазначили, що ухвалений бюджет підтверджує збереження уваги держави до молоді та спорту, оскільки ці сфери формують майбутнє країни.

