У Держбюджеті-2026 закладено майже 7 млрд грн на розвиток спорту та молодіжної політики

У Міністерстві молоді та спорту розповіли, скільки піде на спорт вищих досягнень, масовий спорт і молодіжну політику.

У Державному бюджеті на 2026 рік передбачено 6,8 млрд грн на сфери молоді та спорту. Про це повідомило Міністерство молоді і спорту, зазначивши, що попри пріоритетність сектору безпеки й оборони, держава продовжує інвестувати у розвиток спортивної галузі та молодіжної політики.

Загальні видатки на ці напрями у наступному році становитимуть 6 млрд 838,3 млн грн.

У документі передбачено фінансування:

спорту вищих досягнень — 5,012 млрд грн;

масового спорту — 648,6 млн грн;

молодіжної політики — 150,3 млн грн;

програм утвердження української національної та громадянської ідентичності — 27 млн грн;

розвитку спортивної медицини, функціонування закладів вищої освіти та наукової діяльності в сфері спорту — 865,4 млн грн;

забезпечення роботи міністерства — 135 млн грн.

У міністерстві зазначили, що ухвалений бюджет підтверджує збереження уваги держави до молоді та спорту, оскільки ці сфери формують майбутнє країни.

