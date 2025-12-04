В Госбюджете-2026 заложено почти 7 млрд грн на развитие спорта и молодежной политики

В Министерстве молодежи и спорта рассказали, сколько пойдет на спорт высших достижений, массовый спорт и молодежную политику.

В Государственном бюджете на 2026 год предусмотрено 6,8 млрд грн на сферы молодежи и спорта. Об этом сообщило Министерство молодежи и спорта, отметив, что несмотря на приоритетность сектора безопасности и обороны, государство продолжает инвестировать в развитие спортивной отрасли и молодежной политики.

Общие расходы на эти направления в следующем году составят 6 млрд 838,3 млн грн.

В документе предусмотрено финансирование:

спорта высших достижений — 5,012 млрд грн;

массового спорта — 648,6 млн грн;

молодежной политики — 150,3 млн грн;

программ утверждения украинской национальной и гражданской идентичности — 27 млн грн;

развития спортивной медицины, функционирования высших учебных заведений и научной деятельности в сфере спорта — 865,4 млн грн;

обеспечения работы министерства — 135 млн грн.

В министерстве отметили, что принятый бюджет подтверждает сохранение внимания государства к молодежи и спорту, поскольку эти сферы формируют будущее страны.

