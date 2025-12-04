  1. В Україні

09:06, 4 грудня 2025
Передбачається реорганізація комунальних закладів професійної освіти в комунальні некомерційні товариства.
Кабмін запустив експеримент: профосвіту переводять у формат некомерційних товариств
Уряд схвалив реалізацію експериментального проєкту, який має підвищити автономію закладів професійної освіти. Відповідне рішення передбачає реорганізацію комунальних профосвітніх закладів у комунальні некомерційні товариства (КНТ).

Навіщо проводять реформу

У МОН пояснюють: новий статус надасть коледжам ширші можливості у фінансовому та управлінському плані. Зокрема, заклади зможуть:

  • отримати більшу фінансову та організаційну автономію;
  • гнучко розпоряджатися власними коштами;
  • самостійно формувати перелік посад, відмовившись від жорсткої тарифної сітки;
  • спрямовувати зароблені гроші на модернізацію матеріально-технічної бази та підвищення якості освітніх послуг.

Що передбачає експеримент

У межах проєкту відбудеться апробація методики розрахунку вартості освітніх послуг, а також створення наглядових рад при закладах профосвіти.

Експеримент запустить механізми, закладені у законі «Про професійну освіту»: зміну організаційно-правової форми та перехід на фінансування за освітні послуги.

Перші заклади долучаться до пілоту вже у 2026 році й працюватимуть у новому статусі КНТ та за оновленими правилами. Решта — приєднаються після затвердження всіх правових механізмів на основі результатів апробації.

У МОН наголошують

Команда міністерства готувала пілот ще до ухвалення профільного закону. Тепер завдяки експерименту планують протестувати нові підходи: більше гнучкості, швидші процеси та розширення відповідальності на рівні кожного закладу.

