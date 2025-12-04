Кабмин запустил эксперимент: профобразование переводят в формат некоммерческих обществ

Предполагается реорганизация коммунальных учреждений профессионального образования в коммунальные некоммерческие общества.

Правительство утвердило реализацию экспериментального проекта, который должен повысить автономию учреждений профессионального образования. Соответствующее решение предусматривает реорганизацию коммунальных профобразовательных учреждений в коммунальные некоммерческие общества (КНТ).

Зачем проводят реформу

В МОН объясняют: новый статус предоставит колледжам более широкие финансовые и управленческие возможности. В частности, учреждения смогут:

получать большую финансовую и организационную автономию;

гибко распоряжаться собственными средствами;

самостоятельно формировать перечень должностей, отказавшись от жесткой тарифной сетки;

направлять заработанные средства на модернизацию материально-технической базы и повышение качества образовательных услуг.

Что предусматривает эксперимент

В рамках проекта состоится апробация методики расчета стоимости образовательных услуг, а также создание наблюдательных советов при учреждениях профобразования.

Эксперимент запустит механизмы, предусмотренные законом «О профессиональном образовании»: изменение организационно-правовой формы и переход на финансирование по образовательным услугам.

Первые учреждения присоединятся к пилоту уже в 2026 году и будут работать в новом статусе КНТ и по обновленным правилам. Остальные — позже, после утверждения всех правовых механизмов по результатам апробации.

В МОН отмечают

Команда министерства готовила пилот еще до принятия профильного закона. Теперь благодаря эксперименту планируют протестировать новые подходы: больше гибкости, более быстрые процессы и расширение ответственности на уровне каждого учреждения.

