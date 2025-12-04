Кабмин запустил эксперимент: профобразование переводят в формат некоммерческих обществ
Правительство утвердило реализацию экспериментального проекта, который должен повысить автономию учреждений профессионального образования. Соответствующее решение предусматривает реорганизацию коммунальных профобразовательных учреждений в коммунальные некоммерческие общества (КНТ).
Зачем проводят реформу
В МОН объясняют: новый статус предоставит колледжам более широкие финансовые и управленческие возможности. В частности, учреждения смогут:
- получать большую финансовую и организационную автономию;
- гибко распоряжаться собственными средствами;
- самостоятельно формировать перечень должностей, отказавшись от жесткой тарифной сетки;
- направлять заработанные средства на модернизацию материально-технической базы и повышение качества образовательных услуг.
Что предусматривает эксперимент
В рамках проекта состоится апробация методики расчета стоимости образовательных услуг, а также создание наблюдательных советов при учреждениях профобразования.
Эксперимент запустит механизмы, предусмотренные законом «О профессиональном образовании»: изменение организационно-правовой формы и переход на финансирование по образовательным услугам.
Первые учреждения присоединятся к пилоту уже в 2026 году и будут работать в новом статусе КНТ и по обновленным правилам. Остальные — позже, после утверждения всех правовых механизмов по результатам апробации.
В МОН отмечают
Команда министерства готовила пилот еще до принятия профильного закона. Теперь благодаря эксперименту планируют протестировать новые подходы: больше гибкости, более быстрые процессы и расширение ответственности на уровне каждого учреждения.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.