Во Львове супруги агентов фсб готовили ракетный удар по ТЭС

СБУ разоблачила супругов агентов фсб, которые готовили ракетный удар по ТЭС, чтобы обесточить Львов.

Источник фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила преступную схему, в которой супруги оказались агентами федеральной службы безопасности россии фсб. Их покушения на территориальную целостность Украины включали подготовку ракетного удара по тепловой электростанции (ТЭС), с целью обесточивания Львова. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По информации СБУ, злоумышленники, которые жили во Львовской области, имели за задачу выполнить разведывательные операции и обеспечить российскую сторону информацией об объектах энергетической инфраструктуры. Главным инструментом в этом стал мобильный телефон, который злоумышленники использовали для общения с российскими спецслужбами.

В ходе расследования было выявлено, что главным фигурантом схемы оказался человек, который отбывал наказание за ранее совершенные преступления. Выявление участия этого лица в преступной деятельности было возможным благодаря мониторингу социальных сетей и сотрудничества с информаторами.

Совместно со Специализированной прокуратурой в сфере обороны Западного региона, следователи СБУ возбудили уголовное дело в отношении указанных лиц по статье "государственная измена, совершенная в условиях военного положения" и за "оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины".

Сейчас задержанному мужчине грозит пожизненное лишение свободы, а его жене будет сообщено о подозрении в государственной измене. Продолжается дальнейшее расследование этого сложного уголовного производства.

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