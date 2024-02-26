На границе с Венгрией откроют новый и расширят действующий пункт пропуска

Новый пункт пропуска «Великая Паладь» будет работать для легковых автомобилей для уменьшение нагрузки на другие пункты пропуска, которые пересекает транспорт с грузом.

Источник фото: facebook.com/serhiy.derkach

Украина работает над открытием нового пункта пропуска с Венгрией. Как отметили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры, было одобрено открытие нового пункта пропуска для пассажирского транспорта с Венгрией – «Великая Паладь – Надьгодош» и запуск пустых грузовиков через пункт пропуска «Лужанка – Берегшурань».

Новый пункт пропуска «Великая Паладь» будет работать для легковых автомобилей. Ключевая цель запуска этого пункта пропуска – уменьшение нагрузки на другие пункты пропуска, которые пересекает транспорт с грузом.

«Пункт пропуска «Лужанка» работает для легковых автомобилей. Благодаря изменениям в Соглашение его со временем смогут пересекать и пустые грузовики весом более 7,5 тонн. Следующим шагом для реализации этих решений является одобрение соответствующих изменений венгерскими коллегами. В настоящее время сторонами проводится соответствующая работа по получению согласований. Наша задача – обеспечить стабильные и ритмичные экспортно-импортные перевозки», – прокомментировал вице-премьер-министр Александр Кубраков.

В Мининфраструктуре отметили, что через Венгрию приходится около 10% грузопотока из Украины. В настоящее время с Венгрией работает 5 пунктов пропуска, из них для грузовиков только один – «Чоп – Захонь». В сутки его на выезд из Украины может пересекать около 250 грузовиков.

Как ранее мы писали, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что встреча с представителями правительства Польши на границе 23 февраля не состоялась.

Украина предложила Польше план деблокады границы: Денис Шмыгаль назвал 5 шагов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.