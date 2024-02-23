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  1. В Україні

Денис Шмигаль: Українська сторона прибула на кордон із Польщею, а польські урядовці — ні

18:37, 23 лютого 2024
Зустріч з польськими урядовцями на кордоні сьогодні не відбулася — Денис Шмигаль.
Денис Шмигаль: Українська сторона прибула на кордон із Польщею, а польські урядовці — ні
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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що зустріч з представниками уряду Польщі на кордоні 23 лютого не відбулася. 

«Останні пів року ми живемо в умовах постійної блокади українського кордону з боку Польщі. Блокади, яка вдарила по нашій економіці та нашим можливостям краще захищатися», – зазначив Шмигаль.

Він нагадав, що місяць тому під час візиту до Києва польський прем’єр-міністр Дональд Туск заявляв, що Польща – найнадійніший і найважливіший союзник України в «смертельній сутичці зі злом».

«Місяць тому ми погоджувалися, що блокування кордону шкодить нашим країнам і що важливо не допустити подібних інцидентів. Пройшов місяць. І ми знову повернулися в цю точку. Тільки тепер ми бачимо відверті провокації. Ми розуміємо складності, з якими стикається польський уряд. І ми готові допомогти у вирішенні цієї ситуації. Ми йдемо на зустріч. Президент України запропонував керівництву Польщі майданчик, аби домовитися та знайти компроміс. Тут, на кордоні. Як рівні партнери та союзники», – додав глава українського уряду.

Він заявив, що уряд України сьогодні прибув на кордон – віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, віцепрем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, міністр агропромислового комплексу Микола Сольський, заступник міністра закордонних справ Євген Перебийніс, заступник міністра економіки Тарас Качка, заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач, голова Державної прикордонної служби, генерал Сергій Дейнеко, керівник Державної митної служби Сергій Звягінцев. «Але, на жаль, така зустріч з польськими урядовцями сьогодні не відбулась», – підсумував Шмигаль.

Раніше ми писали, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 23 лютого повідомила, що в рамках програми Євросоюзу польським фермерам буде надано перший транш у розмірі 1,4 млрд євро, щоб допомогти їм модернізувати свою продукцію і вийти на нові ринки. Ці гроші будуть доступні незабаром. А також «буде ще».

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