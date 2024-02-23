Денис Шмыгаль: Украинская сторона прибыла на границу с Польшей, а польские чиновники нет

Встреча с польскими чиновниками на границе сегодня не состоялась – Денис Шмыгаль.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что встреча с представителями правительства Польши на границе 23 февраля не прошла.

«Последние полгода мы живем в условиях постоянной блокады украинской границы со стороны Польши. Блокады, ударившие по нашей экономике и нашим возможностям лучше защищаться», – отметил Шмыгаль.

Он напомнил, что месяц назад во время визита в Киев польский премьер-министр Дональд Туск заявлял, что Польша – самый надежный и важный союзник Украины в «смертельной схватке со злом».

«Месяц назад мы соглашались с тем, что блокирование границы вредит нашим странам и что важно не допустить подобных инцидентов. Прошел месяц. И мы снова вернулись в эту точку. Только сейчас мы видим откровенные провокации. Мы понимаем сложности, с которыми сталкивается польское правительство. И мы готовы помочь в разрешении этой ситуации. Мы идем на встречу. Президент Украины предложил руководству Польши площадку, чтобы договориться и найти компромисс. Здесь, на границе. Как равные партнеры и союзники», – добавил глава украинского правительства.

Он заявил, что правительство Украины сегодня прибыло на границу – вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр по восстановлению Александр Кубраков, министр внутренних дел Игорь Клименко, министр агропромышленного комплекса Николай Сольский, заместитель министра иностранных дел Евгений Перебийнис, заместитель министра экономики Тарас Качка, заместитель министра инфраструктуры Сергей Деркач, глава Государственной пограничной службы, генерал Сергей Дейнеко, руководитель Государственной таможенной службы Сергей Звягинцев. «Но, к сожалению, такая встреча с польскими чиновниками сегодня не состоялась», – подытожил Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 23 февраля сообщила, что в рамках программы Евросоюза польским фермерам будет предоставлен первый транш в размере 1,4 млрд евро, чтобы помочь им модернизировать свою продукцию и выйти на новые рынки. Эти деньги будут доступны в скором времени. А также «будет еще».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.