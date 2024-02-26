Следователи полиции агрессивно требовали от судьи объяснений, почему он отказал в удовлетворении ходатайства

Полицейские предлагали судье обсудить дело без свидетелей и пообещали ему проблемы

Источник фото - ТУ ГСА в Днепропетровской области

Очередной неприятный для судебной власти инцидент недавно произошел в городе Кривой Рог.

Как сообщил судья Центрально-Городского районного суда города Кривого Рога Геннадий Чирский, ему, как следственному судье, поступило для рассмотрения ходатайство следователя Криворожского районного управления полиции о предоставлении временного доступа к вещам и документам в рамках досудебного расследования по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата чужого имущества в крупных размерах или в условиях военного положения) УК.

Впрочем, судья отказал в удовлетворении ходатайства.

Основанием для отказа в удовлетворении ходатайства стало то, что следователям не были привлечены материалы уголовного производства об обращении к следственному судье, а также решение следственного судьи о наложении ареста на мобильный телефон, который уже был изъят у владельца во время санкционированного обыска. Как отметил судья, могла возникнуть необходимость возврата владельцу изъятого у него имущества по результатам, определенным п. 3 ч. 1 ст. 169, ч. 5 ст. 171, ч. 6 ст. 173 УПК.

16 февраля 2024 года в кабинет Геннадия Чирского неожиданно зашли следователь Криворожского районного управления полиции и следователь отдела расследований преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности следственного управления ГУНП в Днепропетровской области (старший группы следователей).

Полицейские начали выяснять, почему Геннадий Чирский отказал в удовлетворении ходатайства.

В ответ судья посоветовал им прочесть определение суда, поскольку там изложены мотивы отказа.

После этого старший группы следователей предложил Геннадию Чирскому «обсудить» суть дела «тет-а-тет» в кабинете судьи.

Впрочем, судья отказался от «деликатного» разговора с полицейскими, еще раз отметив, что проблема следователей регулируется нормами УПК.

Тогда один из следователей достал мобильный телефон и попытался показать судье какие-то данные, касающиеся принятого судьей решения, и снова потребовал от судьи объяснений.

Когда и это оказалось тщетным, следователь сообщил Геннадию Чирскому, что может пожаловаться на него в Высший совет правосудия, а также обвинил судью в предвзятости в данном деле.

В ответ судья обратился в ВСП с уведомлением о вмешательстве полицейских в осуществление правосудия. По мнению судьи, 16 февраля имело место давление на суд, вмешательство в деятельность судьи и пренебрежение гарантиями независимости судей.

Также Геннадий Чирский отметил, что если полицейские останутся без наказания за давление на суд, то в дальнейшем они снова будут вести себя дерзко, пытаясь получить нужное им решение суда.

Теперь реагировать на инцидент в Центрально-Городском районном суде города Кривого Рога придется Высшему совету правосудия.

Автор Вячеслав Хрипун

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