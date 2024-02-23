Заместитель руководителя ОП Ростислав Шурма назвал «политическим хайпом» составленный НАПК протокол по нему

«Надеюсь, что после избрания нового руководства на прозрачном конкурсе этот институт начнет бороться с коррупцией, а не проедать деньги налогоплательщиков и заниматься политическим хайпом», - написал Ростислав Шурма.

Фото: forbes.ua

Заместитель руководителя Офиса Президента Ростислав Шурма сделал заявление относительно обнародованной Национальным агентством по предотвращению коррупции информации о составленном в отношении него протоколе.

«Сегодня НАПК попыталось сделать мне неприятную неожиданность.

Я получил от них так называемый протокол, а на самом деле юридически ничтожный документ. Удивился тому, как уважаемый орган мог опуститься до таких глупостей.

Единственная цель его составления – это дискредитация меня как руководителя и причинение вреда моей деловой репутации.

Я даже не хочу тратить время и не считаю правильным оправдываться за чепуху, которая там написана. Уже не раз такие вещи писали в заказных материалах. Уверен, что набор слов, написанных в этом документе, невозможно защитить ни в одном суде. А для того, чтобы он вступил в силу, НАПК обязана защитить это в суде.

Надеюсь, что после избрания нового руководства на прозрачном конкурсе этот институт начнет бороться с коррупцией, а не проедать деньги налогоплательщиков и заниматься политическим хайпом», - написал Ростислав Шурма.

Ранее Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) сообщило, что составило протокол об административных правонарушениях в отношении заместителя руководителя Офиса Президента Украины (ОПУ) Ростислава Шурмы в связи с нарушением им требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

Автор: Наталья Мамченко

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