Заступник керівника ОП Ростислав Шурма назвав «політичним хайпом» складений НАЗК протокол щодо нього

«Сподіваюся, що після обрання нового керівництва на прозорому конкурсі, ця інституція почне боротися з корупцією, а не проїдати гроші платників податків і займатися політичним хайпом», - написав Ростислав Шурма.

Фото: forbes.ua

Заступник керівника Офісу Президента Ростислав Шурма зробив заяву щодо оприлюдненої Національним агентством з питань запобігання корупції інформації про складений стосовно нього протокол.

«Сьогодні НАЗК спробувало зробити мені неприємну несподіванку.

Я отримав від них так званий протокол, а насправді — юридично нікчемний документ. Здивувався тому, як поважний орган міг опуститися до таких дурниць.

Єдина мета його складання — це дискредитація мене як керівника та нанесення шкоди моїй діловій репутації.

Я навіть не хочу витрачати час і не вважаю правильним виправдовуватися за нісенітниці, які там написані. Вже не раз подібні речі писали в замовних матеріалах. Упевнений, що набір слів, написаних у цьому документі, неможливо захистити в жодному суді. А для того, щоб він набрав чинності НАЗК зобовʼязана захистити це в суді.

Сподіваюся, що після обрання нового керівництва на прозорому конкурсі, ця інституція почне боротися з корупцією, а не проїдати гроші платників податків і займатися політичним хайпом», - написав Ростислав Шурма.

Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) повідомило, що склало протокол про адміністративні правопорушення стосовно заступника керівника Офісу Президента України (ОПУ) Ростислава Шурми у зв’язку з порушенням ним вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Автор: Наталя Мамченко

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