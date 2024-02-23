Кабмін направив на утримання доріг понад 17 млрд грн

Понад 17 млрд грн Уряд спрямував Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури.

У п’ятницю, 23 лютого, уряд під час засідання прийняв рішення виділити 17,1 мільярда гривень на утримання доріг за рахунок невикористаних минулого року коштів державного бюджету. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Спрямовано Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури залишок коштів спеціального фонду державного бюджету у сумі 17,1 млрд гривень, який утворився на 1 січня 2024 року», – написав він.

Йдеться про кошти, що надійшли до Дорожного фонду у попередні роки та не були використані у 2023 році. Ці кошти спрямують на нову бюджетну програму «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення».

Також уряд затвердив Порядок використання коштів державного бюджету, передбачених для розвитку мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення у 2024 році.

«Порядком визначено цілі і напрями використання бюджетних коштів; завдання головного розпорядника бюджетних коштів; головного розпорядника бюджетних коштів та відповідального виконавця бюджетної програми, розпорядника бюджетних коштів, підстави та критерії залучення одержувачів бюджетних коштів до виконання бюджетної програми; розподіл бюджетних коштів за напрямами використання; перелік обʼєктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення, та обсягів їх фінансування за рахунок коштів державного бюджету, передбачених для розвитку мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення у 2024 році тощо», – додав Мельничук.

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