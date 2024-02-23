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  1. В Украине

Кабмин направил на содержание дорог более 17 млрд грн

18:24, 23 февраля 2024
Более 17 млрд грн Правительство направило Государственному агентству восстановления и развития инфраструктуры.
Кабмин направил на содержание дорог более 17 млрд грн
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В пятницу, 23 февраля, правительство во время заседания приняло решение выделить 17,1 миллиарда гривен на содержание дорог за счет неиспользованных в прошлом году средств государственного бюджета. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

«Направлено Государственному агентству восстановления и развития инфраструктуры остаток средств специального фонда государственного бюджета в сумме 17,1 млрд гривен, который образовался на 1 января 2024 года», – написал он.

Речь идет о средствах, поступивших в Дорожный фонд в предыдущие годы и не использованных в 2023 году. Эти средства будут направлены на новую бюджетную программу «Развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения».

Также правительство утвердило порядок использования средств государственного бюджета, предусмотренных для развития сети и содержания автомобильных дорог общего пользования государственного значения в 2024 году.

«Порядком определены цели и направления использования бюджетных средств; задачи главного распорядителя бюджетных средств; главного распорядителя бюджетных средств и ответственного исполнителя бюджетной программы, распорядителя бюджетных средств, основания и критерии привлечения получателей бюджетных средств для выполнения бюджетной программы; распределение бюджетных средств по направлениям использования; перечень объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения и объемов их финансирования за счет средств государственного бюджета, предусмотренных для развития сети и содержания автомобильных дорог общего пользования государственного значения в 2024 году и т.д.», – добавил Мельничук.

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