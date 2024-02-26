Слідчі поліції агресивно вимагали від судді пояснень, чому він відмовив у задоволенні клопотання

Поліцейські пропонували судді «обговорити справу» без свідків і пообіцяли йому проблеми.

Джерело фото - ТУ ДСА в Дніпропетровській області

Черговий неприємний для судової влади інцидент днями стався у місті Кривій Ріг.

Як повідомив суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Геннадій Чирський, йому, як слідчому судді, надійшло для розгляду клопотання слідчого Криворізького районного управління поліції про надання тимчасового доступу до речей та документів у рамках досудового розслідування за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата чужого майна у великих розмірах чи в умовах воєнного стану) КК.

Втім, суддя відмовив у задоволенні клопотання.

Підставою для відмови у задоволенні клопотання стало те, що слідчим не було долучено матеріалів кримінального провадження про звернення до слідчого судді та рішення слідчого судді про накладення арешту на мобільний телефон, який вже був вилучений у власника під час санкціонованого обшуку. Як зазначив суддя, могла виникнути необхідність повернення власнику вилученого у нього майна за наслідками, визначеними п. 3 ч. 1 ст. 169, ч. 5 ст. 171, ч. 6 ст. 173 КПК.

16 лютого 2024 року у кабінет Геннадія Чирського раптом зайшли слідчий Криворізького районного управління поліції і слідчий відділу розслідувань злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області (старший групи слідчих).

Поліцейські почали з’ясовувати, чому Геннадій Чирський відмовив у задоволенні клопотання.

У відповідь суддя порадив їм прочитати ухвалу суду, оскільки там викладені мотиви відмови.

Після цього старший групи слідчих запропонував Геннадію Чирському «обговорити» суть справи «тет-а-тет» в кабінеті судді.

Втім, суддя відмовився від «делікатної» розмови з поліцейськими, ще раз зазначивши, що проблема слідчих регулюється нормами КПК.

Тоді один зі слідчих дістав мобільний телефон та спробував показати судді якійсь дані, що стосуються прийнятого суддею рішення та знов почав вимагати від судді пояснень.

Коли і це виявилося марним, слідчий повідомив Геннадію Чирському, що може поскаржитися на нього у Вищу раду правосуддя, а також звинуватив суддю в упередженості у вказаній справі.

У відповідь суддя звернувся у ВРП з повідомленням про втручання поліцейських у здійснення правосуддя. На думку судді, 16 лютого мав місце тиск на суд, втручання в діяльність судді та нехтування гарантіями незалежності суддів.

Також Геннадій Чирський зазначив, що якщо поліцейські залишаться без покарання за тиск на суд, то у подальшому вони знов будуть поводитися зухвало, намагаючись отримати бажане для них рішення суду.

Тепер реагувати на інцидент у Центрально-Міському районному суді міста Кривого Рогу доведеться Вищій раді правосуддя.

Автор В’ячеслав Хрипун

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