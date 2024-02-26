На кордоні з Угорщиною відкриють новий і розширять діючий пункт пропуску

Новий пункт пропуску «Велика Паладь» працюватиме для легкових автомобілів для зменшення навантаження на інші пункти пропуску, які перетинає транспорт з вантажем.

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Україна працює над відкриттям нового пункту пропуску з Угорщиною. Як зазначили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури, було схвалено відкриття нового пункту пропуску для пасажирського транспорту з Угорщиною – «Велика Паладь – Надьгодош» та запуск порожніх вантажівок через пункт пропуску «Лужанка – Берегшурань».

Новий пункт пропуску «Велика Паладь» працюватиме для легкових автомобілів. Ключова мета запуску цього пункту пропуску – зменшення навантаження на інші пункти пропуску, які перетинає транспорт з вантажем.

«Пункт пропуску «Лужанка» наразі працює для легкових автомобілів. Завдяки змінам до Угоди його згодом зможуть перетинати і порожні вантажівки вагою понад 7,5 тон. Наступним кроком для реалізації цих рішень є схвалення відповідних змін угорськими колегами. Наразі сторонами проводиться відповідна робота для отримання погоджень. Наша задача – забезпечити сталі і ритмічні експортно-імпортні перевезення», – прокоментував Віцепрем'єр-міністр Олександр Кубраков.

У Мінінфраструктури зазначили, що через Угорщину припадає близько 10% вантажопотоку з України. Наразі з Угорщиною працює 5 пунктів пропуску, з них для вантажівок лише один – «Чоп – Захонь». За добу його на виїзд з України може перетинати близько 250 вантажівок.

Як раніше ми писали, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що зустріч з представниками уряду Польщі на кордоні 23 лютого не відбулася.

Україна запропонувала Польщі план деблокади кордону: Денис Шмигаль назвав 5 кроків.

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